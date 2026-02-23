Alles zu oe24VIP
Bruno Fernandes
Hammer-Gerücht: Bayern holt portugiesischen Superstar

23.02.26, 07:08
Der United-Star könnte im Sommer nach München wechseln. 

Der FC Bayern wird wieder einmal mit einem internationalen Superstar in Verbindung gebracht. Wie Transfer-Experte Mark Brus im „Daily Briefing“ von Fabrizio Romano berichtet, zeigt der deutsche Meister Interesse an Bruno Fernandes.

Schlägt der FC Bayern zu?

Demnach steht bei Manchester United im Sommer ein größerer Umbruch an, die Red Devils sollen dabei auch bereit sein, den portugiesischen Leistungsträger zu verkaufen.

Bruno Fernandes
Die Bayern sollen Fernandes schon seit Jahren am Zettel haben. Der technisch starke, torgefährliche und flexibel einsetzbare Mittelfeldstar würde wohl auch gut ins Profil der Münchner passen, allerdings ist der Portugiese auch schon 31 Jahre alt.

Es bleibt deshalb abzuwarten, ob die Bayern wirklich in den Transfer-Poker einsteigen. Fernandes’ Marktwert beträgt 40 Millionen Euro – sein Vertrag bei Manchester läuft noch bis Juni 2027.

