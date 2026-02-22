Alles zu oe24VIP
Joe Gomez
© Getty

Transfer-Hammer

Heißes Gerücht: Schnappt sich der FC Bayern einen Liverpool-Star?

22.02.26, 09:23
Ein neuer Innenverteidiger könnte aus Liverpool kommen. 

Gerade erst hat der FC Bayern mit Dayot Upamecano verlängert, dennoch soll im Sommer ein neuer Innenverteidiger nach München wechseln. Wie berichtet, könnte Min-jae Kim den Verein verlassen und durch einen Engländer ersetzt werden.

Überraschender Name

Wie das Portal CaughtOffside berichtet, zeigt der deutsche Meister Interesse an Joe Gomez vom FC Liverpool. Der 28-jährige Engländer spielt bereits seit 2015 für die Reds, blieb aber meist Ergänzungsspieler. In der aktuellen Saison brachte es Gomez auf 12 Ligaeinsätze, wobei er lediglich vier Mal in der Startelf stand.

Joe Gomez
© Getty

Ein Wechsel nach München würde deshalb wohl überraschen. Wahrscheinlicher ist die Verpflichtung von HSV-Shootingstar Luka Vuskovic oder Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand.

