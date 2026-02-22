Nach Streik: Cristiano Ronaldo (41) hat sich entschieden

So geht es für den portugiesischen Superstar weiter.

Die Aufregung um Cristiano Ronaldo war groß. Der Superstar war wegen der Transferpolitik des Vereins-Mehrheitsbesitzers derart verärgert, dass er in den Streik trat und zweimal seinem Club Al-Nassr fehlte.

Während in Medien bereits über eine Flucht aus Saudi-Arabien und eine Rückkehr nach Europa spekuliert wurde, hat sich der Wirbel nun wieder gelegt. In den letzten beiden Ligaspielen stand Ronaldo jeweils 90 Minuten auf dem Platz und erzielte insgesamt drei Tore.

"Ich möchte hier weitermachen"

Nach dem Spiel gegen Al-Hazem sprach der Superstar auch über seine Zukunft. „Ich gehöre zu Saudi-Arabien. Ich möchte hier weitermachen“, räumt der 41-Jährige mit den Spekulationen auf. „Es ist ein Land, das mich ebenso wie meine Familie und Freunde aufgenommen hat. Ich bin hier glücklich und möchte hier weitermachen.“

Damit ist vorerst klar, dass Ronaldo seinen Vertrag bis Juni 2027 bei Al-Nassr erfüllen will. Dann ist der Portugiese bereits 42 Jahre alt.