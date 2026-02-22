Alles zu oe24VIP
Marc Kennedy
Curling-Wirbel

Schummel-Kanadier gesteht: "Hätte das besser lösen können"

22.02.26, 09:47
Kanadas Gold-Curler Kennedy: "Was geschehen ist, ist geschehen"

Kanadas Curler Marc Kennedy hat nach dem Olympiasieg offen über Hassnachrichten während des Turniers gesprochen ("Haben uns entschieden, diesen Hass nicht in unsere Kabine zu lassen"), aber auch Fehler eingestanden. "Ich hätte das besser lösen können, absolut. Aber was geschehen ist, ist geschehen", meinte der 44-Jährige. Er hatte zu Beginn des Turniers wegen einer angeblichen Schummelei großen Wirbel ausgelöst und den Schweden Oskar Eriksson derb beleidigt.

Eriksson warf dem Kanadier eine irreguläre mehrmalige Berührung des Steins während der Abgabe vor. Kennedy stritt einen Regelverstoß ab. Der Curling-Weltverband verwarnte ihn mündlich und führte wegen mehrerer Vorfälle dieser Art bei allen Spielen eine verstärkte Überwachung der Steinabgaben ein.

Das kanadische Team besiegte am Samstag in Cortina d'Ampezzo in einem spannenden Finale Großbritannien mit 9:6. "Es bedeutet mir die Welt, meine Teamkollegen mit einer Medaille um den Hals zu sehen. Ich weiß nicht, ob die Leute jemals verstehen werden, was wir als Team in dieser Woche durchgemacht haben - was ich ihnen als Team in dieser Woche zugemutet habe", sagte Kennedy.

