Vor Bayern-Kracher: Heftiger Streit zwischen Ex-ÖFB-Star und Bundesliga-Team

Vor dem Kracher gegen den FC Bayern München sorgt ein hitziger Streit zwischen Eintracht Frankfurt und den Ex-Profis Martin Harnik und Max Kruse für viel Aufregung online.

Die ehemaligen Profis Martin Harnik und Max Kruse haben ihrem Podcast "Flatterball" über den neuen Trainer von Eintracht Frankfurt hergezogen. Der Ex-ÖFB-Star meinte sehr gehäßig: "Er ist so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg. Bei dem denke ich nur so: Ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig."

Darauf antwortete der Skandal-Profi Kruse: "Ich habe das Gefühl, er überlegt sich jede Woche etwas Neues, um irgendwie richtig aufzufallen. Ich finde, es ist auch ein bisschen zu viel Show."

"Wer? Sind das Fußballer?"

Die "Bild" sprach bei der Presskonferenz den Eintracht-Trainer Albert Riera auf den Spott an. Reira reagierte mit: "Wer? Sind das Fußballer?" Er setzte fort: "Ich bin nicht hier, um jemanden zu kritisieren. Aber man muss eines wissen: Wenn man spricht, besonders als Person des öffentlichen Lebens, gibt es immer ein Für und Wider. Man hat Hasser, man hat Leute, die einen mögen."

Der offiziell X-Account von Eintracht Frankfurt war wenig erfreut über die Frage des Journalisten. Sie schrieben: "Liebe BILD_Eintracht, lasst uns doch darauf einigen, dass sich Fragen an unseren Cheftrainer in Pressekonferenzen nicht auf Meinungen aus einem Podcast stützen sollten, in dem von einem der beiden Hosts bereits der Pe*** durchs Internet gegeistert ist. Alles andere wäre doch unseriös. Danke."

Die Social-Media-Abteilung spielt mit der "Pe***"-Aussage auf ein Skandal von Max Kruse an. Im März 2016 kursierten intime Aufnahmen vom damaligen Wolfsburg-Profi in Netz. Er filmte sich selbst und sein bestes Stück. Kruse wollte wohl damit seine damalige Flamme beeindrucken. Die Videos wurden später an die Presse übergeben.