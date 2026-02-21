Alles zu oe24VIP
Winterspiele
biathlon
© GEPA

Gold für Frankreich

Andexer im Biathlon-Massenstart Neunte - Hauser weit zurück

21.02.26, 15:21
Die Salzburgerin Anna Andexer hat zum Abschluss der Biathlon-Bewerbe in Antholz im Massenstart wie auch schon im Sprint Rang neun belegt.  

Für Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser endete ein verkorkstes Saisonhighlight am Samstag nach fünf Strafrunden mit dem enttäuschenden 26. Platz. Die Französinnen feierten im Schneetreiben durch Oceane Michelon vor Julia Simon (+6,6 Sek.) einen Doppelsieg. Bronze holte überraschend die Tschechin Tereza Vobornikova (+7,4).

Lokalmatadorin Dorothea Wierer verpasste im letzten Rennen ihrer Erfolgslaufbahn als Fünfte eine Medaille nur knapp. Olympia-Debütantin Andexer blieb in den zwei Liegendschießen makellos und hielt damit Kontakt mit dem Spitzenfeld. Ein Fehler beim ersten Stehendschießen warf sie etwas zurück, fünf Treffer beim finalen Anschlag sicherten der 23-Jährigen aber doch noch ein erneutes Top-Ten-Resultat.

Hauser mit schlechten ersten Anschlag

Im Ziel fehlten ihr nach 12,5 Kilometern 59,2 Sekunden auf Michelon, die im Sprint Silber erobert hatte. Den Finalbewerb gewann die 23-Jährige trotz zweier Strafrunden vor Einzel-Olympiasiegerin Simon (1 Schießfehler), auch die im Weltcup noch nie am Podest gelandete Vobornikova verzeichnete einen Fehlschuss.

Hauser schoss sich gleich beim ersten Anschlag mit drei Fehlern aus dem Rennen um Spitzenplätze. Die Tirolerin landete wie die Deutsche Franziska Preuß als 28. in ihrem letzten Karrierewettkampf im hintersten Teil des Feldes.

