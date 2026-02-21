Alles zu oe24VIP
Floyd Mayweather kündigt Sensations-Comeback an
Floyd Mayweather kündigt Sensations-Comeback an

21.02.26, 14:11
Ex-Boxweltmeister Floyd Mayweather jr. will dieses Jahr erneut den Ruhestand verlassen und seinen ersten offiziellen Kampf seit fast einem Jahrzehnt bestreiten.  

Das gab der neue Promoter CSI Sports/Fight Sports des US-Amerikaners bekannt. Ein Gegner für den Superstar steht jedoch noch nicht fest. Vor seiner offiziellen Rückkehr wird Mayweather einen Schaukampf gegen den ebenfalls legendären Boxer Mike Tyson bestreiten. Datum und Austragungsort sind noch nicht bekannt.

"Ich habe immer noch das Zeug dazu, weitere Rekorde im Boxsport aufzustellen", sagte der 48-jährige Mayweather in einer Erklärung. Es wäre sein viertes Comeback. 2007, 2015 und 2017 war der Boxstar in den Ring zurückgekehrt. Zuletzt hatte er Conor McGregor besiegt und seinen Rekord auf 50:0 ausgebaut.

