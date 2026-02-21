Trump erteilt Olympia eine Absage

Die Gerüchteküche brodelte, doch jetzt herrscht Gewissheit: US-Präsident Donald Trump wird die Olympischen Spiele in Italien nicht besuchen. Stattdessen stehen Termine im Weißen Haus auf dem Plan.

Italien. Eigentlich war geplant, dass Trump am Sonntag um 14:10 Uhr das Eishockey-Finale zwischen den USA und Kanada in Mailand besucht. Danach sollte es für den US-Präsidenten zur Abschlussfeier nach Verona gehen. Doch laut Berichten der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" wurde dem US-Konsulat in Mailand nun eine offizielle Absage mitgeteilt. Auch im Terminkalender des Präsidenten taucht die Reise zu unseren italienischen Nachbarn nicht mehr auf. Ein befürchtetes Chaos für die dortigen Behörden scheint damit abgewendet.

Politische Spannungen machen eine Reise zu Olympia derzeit unmöglich. Der Oberste Gerichtshof der USA urteilte jüngst gegen Trumps Zollpolitik, da Zölle gegen Dutzende Handelspartner derzeit nicht gerechtfertigt seien. Als Reaktion drohte der Präsident mit einem zeitlich begrenzten globalen Zoll von zehn Prozent. Zudem rüsten sich die USA aktuell für einen Militäreinsatz im Iran.

Delegation ohne den Präsidenten

Statt Trump wird nun eine Delegation unter der Leitung von Bildungsministerin Linda McMahon zur Schlussfeier nach Italien reisen, berichtet "Bild". Mit dabei sind unter anderem FBI-Chef Kash Patel, der Botschafter in Italien, Tilman Fertitta, sowie die Beraterin Meredith O’Rourke. Auch zahlreiche US-Geschäftsleute werden in Verona erwartet, während der Präsident seine Termine in Washington wahrnimmt.