Salzburg: Tourismus jubelt über neue Rekorde

Rund 30,5 Millionen Nächtigungen gab es in der Vorsaison in Salzburg.

Salzburg hat in der Tourismus-Saison 2024/25 neue Rekordwerte bei Gästen und Übernachtungen erzielt, teilte das Land Salzburg am Dienstag mit. Rund 30,5 Millionen Nächtigungen wurden zwischen Abtenau und Zell am See gezählt. 49 Prozent entfielen auf die Sommersaison, 51 Prozent auf den Winter, der leicht hinter den Rekordjahren vor Corona blieb.

Top-Monate waren Februar und August mit jeweils mehr als vier Millionen Nächtigungen. Diese zusammen machen rund 28 Prozent aller Übernachtungen aus.

Deutschland-Urlauber auf 1. Platz

Deutschland war mit 12,1 Millionen Nächtigungen stärkster Herkunftsmarkt, gefolgt von Österreich (6,7 Mio.) und den Niederlanden (2,8 Mio.). Tschechische Gäste überschritten erstmals eine Million Nächtigungen. Wintertourismus dominiert im Pinzgau, Pongau und Lungau, Sommersaison im Flachgau, Tennengau und der Stadt Salzburg. Tweng (95 %) und Untertauern (88 %) verzeichneten den höchsten Winteranteil, Plainfeld fast 100 % Sommernächtigungen dank dem Electric-Love-Festival. Obertrum und Henndorf liegen bei 92 bzw. 90 %.

Drei- und Vier-Sterne-Hotels am beliebtesten

Knapp drei Viertel der Gäste wählten ein Hotelzimmer, bevorzugt im 3- und 4-Stern-Bereich. Privatzimmer machten 16,2 % aus, sonstige Unterkünfte rund 11,3 %. Die Zahlen zeigen, dass sich Salzburg zunehmend als Ganzjahresdestination etabliert.