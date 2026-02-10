Luxus-Dienstwagen für ÖVP-Klubchef ohne Führerschein

Ein Auto mit Prestige, ein Chauffeur am Steuer und ein Klubobmann ohne Führerschein. Während Wien den Gürtel enger schnallt, rollt beim Rathausklub der ÖVP ein Audi A6 vor.

Harald Zierfuß gönnt sich in Zeiten des harten Sparkurses der Stadt einen luxuriösen Audi A6 als Dienstwagen – samt Chauffeur. Selbst ans Steuer darf der Klubobmann der Wiener ÖVP nicht, denn er besitzt keinen Führerschein. Je nach Motorisierung und Ausstattung kann der Listenpreis eines Audi A6 in besserer Ausführung bis zu 79.000 Euro betragen.

Zierfuß steht vor einem rot-pinken Schulden, fährt aber Audi A6. © Wiener Volkspartei

Im Rathaus machen Gerüchte die Runde, dass Zierfuß einmal pro Woche zur Fahrschule gebracht wird. Ob das stimmt, sagt er nicht. Auf Nachfrage schweigt der ÖVP-Politiker. Keine Bestätigung, kein Dementi.

Auto aufgrund vieler Termine notwendig

Die Wiener Volkspartei verteidigt den Einsatz der Luxus-Karosse, die sonst eher in Ministergaragen zu finden ist. "Der Rathausklub der ÖVP Wien konnte in der laufenden Periode durch einen neuen Leasingvertrag die Kosten deutlich reduzieren. Aufgrund der hohen Termindichte ist ein Auto für den Rathausklub notwendig", heißt es gegenüber oe24 in einer schriftlichen Stellungnahme. Zur Höhe der Leasingrate oder zur Auswahl des konkreten Modells äußerte sich die Partei auf Nachfrage nicht.