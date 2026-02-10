Alles zu oe24VIP
Kern, Ludwig
© APA (oe24 Montage)

SPÖ-Parteitag

Kommt es zum Duell mit Babler? Geheimtreffen von Kern & Ludwig

10.02.26, 16:45
Am Freitag stellt die SPÖ die Weichen für den Parteitag am 7. März. Kommt es zum Duell zwischen Kern und Babler? 

Am Freitag trifft sich der Bundesparteivorstand der SPÖ. Dabei werden die Weichen für den Parteitag am 7. März gestellt. Über dem Termin steht die große Frage, ob Ex-Kanzler Christian Kern "Ja" zu einer Gegenkandidatur zum aktuellen SPÖ-Chef Andreas Babler sagt. 

Christian Kern

Christian Kern. 

© APA/HELMUT FOHRINGER

Bekanntlich gibt es vor allem in der Wiener SPÖ und in Teilen der Gewerkschaft große Vorbehalte gegen Kern. Einerseits wegen seines unglücklichen Abgangs von der SPÖ-Spitze, andererseits weil man eine Vorsitzenden-Debatte gerade jetzt - Budget-Loch, Teuerung - für wenig sinnvoll erachtet.

Michael Ludwig

Michael Ludwig. 

© APA/GEORG HOCHMUTH

Laut oe24-Informationen kam es nun am Dienstagnachmittag zu einem Treffen zwischen Kern und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Ob in dem Gespräch die Vorbehalte der Wiener Landesorganisation ausgeräumt werden konnten, ist offen.

