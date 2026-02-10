Legendärer "alpha-Club" feiert Comeback zum Valentinstag

Wien darf sich am Valentinstag auf ein neues Highlight im ersten Bezirk freuen. Das legendäre Event-Format Alpha trifft im Herzen der City auf den neuen Cocktailclub La Dorée. Statt auf Kitsch setzt man bei dieser Kooperation auf House-Beats, Signature Cocktails und ein stilvolles Clubkonzept.

Wer am Valentinstag nach einer exklusiven Location sucht, wird direkt beim Stephansdom fündig. Dort verschmilzt moderne Clubkultur mit einem gehobenen Bar-Konzept für das Wiener Nachtpublikum. Das neue Szene-Lokal La Dorée setzt auf ein durchdachtes Zwei-Ebenen-Konzept. Während im Erdgeschoss eine stilvolle Cocktailbar zum entspannten Verweilen einlädt, verwandelt sich der erste Stock in den sogenannten "BussiBussi Club". Hier stehen Musik und Begegnung in einem exklusiven Rahmen im Mittelpunkt, ergänzt durch Shows und eine eigene Bar.

Neuer alpha-Club im "BussiBussi" © Hersteller

Der Fokus des Comebacks des alpha-Clubs mit seiner "Valentine's Night" liegt bewusst auf Qualität und einer besonderen Atmosphäre, fernab von kitschigen Massenevents. Die obere Etage bildet das Herzstück der Nacht und bietet Platz für Bewegung und exklusive Tischangebote für anspruchsvolle Gäste, die das Wiener Nachtleben schätzen.

House Music vom Feinsten

Musikalisch wird der Abend von House Music in klassischer Alpha-Manier begleitet. Die DJs Stephan Deutsch und Steve Hope sorgen an den Decks für den passenden Sound. Das Event richtet sich gezielt an ein erwachsenes Publikum, das Wert auf einen stilvollen Rahmen und eine energiegeladene Nacht legt.

Neben den Beats erwartet die Besucher eine Auswahl an Signature Cocktails und ein spezielles Champagner-Special zum Valentinstag. Bis 00:00 Uhr gibt es zudem eine Happy Hour für ausgewählte Drinks zum Sonderpreis. Der Zugang erfolgt primär über Einladungen, wobei für Nicht-Mitglieder eine begrenzte Abendkassa zur Verfügung steht.

Wann & Wo

Datum: 14. Februar 2026, Doors open: 22:00 Uhr

14. Februar 2026, Doors open: 22:00 Uhr Location: La Dorée, Jasomirgottstraße 3a, 1010 Wien

La Dorée, Jasomirgottstraße 3a, 1010 Wien Musik: House/Tech house von unseren DJs Stephan Deutsch und Steve Hope

House/Tech house von unseren DJs Stephan Deutsch und Steve Hope Dresscode: Stylish, Sexy & Elegant

Stylish, Sexy & Elegant Abendkassa: EUR 15,-

Die "Valentine's Night" soll aber nur der Auftakt der neuen alpha-Clubbings sein. Die nächsten Events sind bereits in Planung!