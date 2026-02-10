Anmelde-Ansturm auf Linz Marathon

14.000 Anmeldungen gibt es bereits, das sind schon jetzt um 30 Prozent mehr als beim Marathon im Vorjahr.

Mit bereits 14.000 Anmeldungen ist der Linz Marathon heuer um rund 30 Prozent besser gebucht als im Vorjahr zu dieser Zeit. Die Veranstalter rechnen damit, dass die Anmeldung für das Laufevent am 12. April möglicherweise vorzeitig geschlossen werden muss. Bei 20.500 bis 20.700 Läuferinnen und Läufern wäre es „ausverkauft“. Erste Details zum Linz Marathon, der auch wieder Staatsmeisterschaft ist, wurden am Dienstag präsentiert.

Bereits am 11. April finden Kinderbewerbe und der Special Olympics Run statt. Am 12. April starten Handbike-Halbmarathon, Inline Skating, Viertel-, Halb- und Staffel-Marathon sowie die Königsdisziplin über 42,195 Kilometer. Start ist auf der Donaulände, Zieleinlauf am Linzer Hauptplatz. Wer kürzere Distanzen bevorzugt, kann beim 5K antreten.

Organisator: "Strecke ist flach und schnell"

Organisator Günther Weidlinger betont, dass die Strecke flach und schnell sei, mit neuen Motivationspunkten für die Läufer. Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger nimmt noch sportlich am Halbmarathon teil, geht aber Ende des Jahres in Pension. Der Sponsorvertrag wird um fünf Jahre verlängert.

100.000 Besucher beim Marathon erwartet

Bürgermeister Dietmar Prammer lobt den Marathon als „größte Breitensportveranstaltung“ und „Sportfest für die Stadt“, bei dem rund 100.000 Besucher erwartet werden. Parallel finden Upper Austria Ladys Linz und ein EHF EURO 2026-Handballspiel statt, was Linz an diesem Wochenende zum Zentrum des Sports macht.