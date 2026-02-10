Serien-Einbrecher war Security (22)

Der 22-jährige Security schlug in Uni-Einrichtungen zu: Er konnte ausgeforscht werden und ist geständig.

Wien. Ein Sicherheitsmann in Wien ist vor kurzem als Tatverdächtiger einer Diebstahlserie in 32 Fällen im Zeitraum von Mai 2025 bis Jänner 2026 ausgeforscht worden. Der 22-Jährige soll sich nachts Zugang zu Uni-Einrichtungen in Wien-Alsergrund verschafft haben und dort Bargeld, Handkassen, aber auch Lebensmittel gestohlen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der Verdächtige ist geständig. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Keine Einbruchsspuren gefunden

An den Tatorten wurden damals keine Einbruchsspuren gefunden. Deshalb geriet für die Ermittler der Fokus schnell auf Personen mit Zugang zu den universitären Gebäuden und der Sicherheitsmann unter Verdacht. Grund für die Diebstähle sei Geldnot gewesen, sagte der Österreicher der Polizei. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.