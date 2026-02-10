Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Serien-Einbrecher war Security (22)
© GettyImages Wittahaya Prasongsin

32 Coups

Serien-Einbrecher war Security (22)

10.02.26, 14:28
Teilen

Der 22-jährige Security schlug in Uni-Einrichtungen zu: Er konnte ausgeforscht werden und ist geständig.

Wien. Ein Sicherheitsmann in Wien ist vor kurzem als Tatverdächtiger einer Diebstahlserie in 32 Fällen im Zeitraum von Mai 2025 bis Jänner 2026 ausgeforscht worden. Der 22-Jährige soll sich nachts Zugang zu Uni-Einrichtungen in Wien-Alsergrund verschafft haben und dort Bargeld, Handkassen, aber auch Lebensmittel gestohlen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der Verdächtige ist geständig. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Keine Einbruchsspuren gefunden

An den Tatorten wurden damals keine Einbruchsspuren gefunden. Deshalb geriet für die Ermittler der Fokus schnell auf Personen mit Zugang zu den universitären Gebäuden und der Sicherheitsmann unter Verdacht. Grund für die Diebstähle sei Geldnot gewesen, sagte der Österreicher der Polizei. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen