Heike Nepras
Völlig unerwartet

FPÖ-Politikerin stirbt mit nur 43 Jahren

31.01.26, 12:50
Die Wiener Bezirksrätin Heike Nepras starb im Alter von nur 43 Jahren. 

Die FPÖ Wien trauert um ihre langjährige Mitarbeiterin und Bezirksrätin Heike Nepras, die völlig unerwartet im 44. Lebensjahr verstorben ist. 

"Mit Heike Nepras verliert die Wiener Landesgruppe eine engagierte, verlässliche und geschätzte Weggefährtin. Ihr politisches wie menschliches Wirken war stets von dem aufrichtigen Anliegen getragen, für Fairness und Gerechtigkeit einzutreten. Sie hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen, war hilfsbereit und stand anderen mit großer Herzlichkeit und Verantwortungsbewusstsein zur Seite. Innerhalb der Partei wie auch darüber hinaus genoss sie hohe Anerkennung und Wertschätzung", heißt es in einer Aussendung der Freiheitlichen. 

Heike Nepras war langjährige Bezirksrätin in Ottakring und zuletzt als Büroleiterin von Landesparteiobmann Dominik Nepp tätig. 

"In diesen schweren Stunden gilt das tief empfundene Mitgefühl der FPÖ Wien ihrer Familie, ihren Angehörigen und Freunden. Heike Nepras wird der freiheitlichen Gemeinschaft stets in ehrendem Andenken bleiben", so die FPÖ.

