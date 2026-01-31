Mutter ersticht Sohn (11) - neue Schock-Details

Die Polizei gab neue Details zum Tathergang bekannt.

Stmk. Nach ersten Ermittlungen im Fall des getöteten Elfjährigen im steirischen Leoben hat sich der Verdacht gegen die 39-jährige Mutter erhärtet. Die Polizei gab am Samstag in einer Aussendung Details zum Tathergang bekannt. Demnach habe die alleinerziehende Frau am Freitagnachmittag selbst die Rettung aufgrund einiger Schnittverletzungen gerufen. Im Zuge des Einsatzes fanden die Rettungskräfte den leblosen Körper des Kindes vor und alarmierten umgehend die Polizei.

Der Bub habe schwere Stich- und Schnittverletzungen aufgewiesen - offenbar wurde ihm die Kehle aufgeschnitten. Schließlich konnte die Polizei mehrere Messer sicherstellen, bei denen es sich um die mutmaßlichen Tatwaffen handeln dürfte. Bei den Verletzungen der Mutter soll es sich um Selbstverletzungen handeln, die nach ihrer Festnahme im Krankenhaus operiert werden mussten. Die Frau soll zu Tathergang und Motiv befragt werden, sobald es ihr Gesundheitszustand zulasse.



Die Steiermark kommt., was furchtbare Gewaltverbrechen angeht, nicht zur Ruhe: Ende des Vorjahres tötete eine Slowene in Graz die Influencerin Stefanie P. (32) und verscharrte ihre Leiche in einem Waldstück in seiner Heimat. Im Jänner dann die nächste schreckliche Bluttat: Ein junger Cobra-Polizist und Ninja-Warrior-Sportler erdrosselte seine geheime Affäre Johanna G. (34) aus Tillmitsch, die von ihm schwangere geworden war, während der 30-Jährige mit einer anderen Frau zusammenlebte.