Schreckliche Bluttat! Mutter ersticht eigenen Sohn (12)

In Leoben hat sich am Freitag offenbar eine tödliche Gewalttat innerhalb einer steirischen Familie ereignet.

Stmk. Nach ersten Informationen soll eine österreichische Mutter in der zweitgrößten Stadt in der Steiermark ihr zwölfjähriges Kind mit einem Messer getötet haben. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte vorerst nur, dass eine männliche Person getötet worden sei. Zu den blutigen Ereignissen war es laut regionalen Meldungen in einer Wohnung in der Nähe des Landeskrankenhauses Leoben gekommen. Die vorgefundene Situation lässt den Schluss zu, dass die Mutter den Buben selbst getötet hat. Ermittlungen laufen, die Tatortgruppe ist alarmiert.

Ausgelöst soll der Einsatz durch einen Notruf am Nachmittag gegen 15 Uhr gewesen sein. Als Polizei und Rettungskräfte am Tatort eintrafen, fanden sie das Kind mit schweren Schnittverletzungen im Halsbereich vor. Für das zwölfjährige Opfer kam jede Hilfe zu spät. Auch die Mutter und mutmaßliche Täterin wies Verletzungen auf und wurde medizinisch versorgt.

Zu den genauen Hintergründen der Tat machten die Behörden vorerst keine weiteren Angaben. Die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens und der Umstände dauern an.

Die Steiermark kommt., was furchtbare Gewaltverbrechen angeht, nicht zur Ruhe: Ende des Vorjahres tötete eine Slowene in Graz die Influencerin Stefanie P. (32) und verscharrte ihre Leiche in einem Waldstück in seiner Heimat. Im Jänner dann die nächste schreckliche Bluttat: Ein junger Cobra-Polizist und Ninja-Warrior-Sportler erdrosselte seine geheime Affäre Johanna G. (34) aus Tillmitsch, die von ihm schwangere geworden war, während der 30-Jährige mit einer anderen Frau zusammenlebte.