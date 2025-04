Ratscherbuam ziehen am Karfreitag wieder durch Kärnten

Am Karfreitag ertönen in ganz Kärnten die Osterratschen.

Ktn. Da am Gründonnerstag die Kirchenglocken gemeinschaftlich nach Rom geflogen sind und dort bis zur Auferstehung verweilen, möchte man meinen, dass in Abwesenheit des Glockengeläutes eine besinnliche Ruhe im Land herrscht. Doch weit gefehlt: Eben jene Ruhe wird in Kärnten durch das traditionelle Ratschen gebrochen. Die Ratscherbuam erinnern die Bevölkerung an die Gebetszeiten. In der Ludmannsdorfer Ortschaft Wellersdorf wurde eine jahrhundertealte Rosentaler Osterratsche bei Dreharbeiten zerstört. Als Osterüberraschung konnte sich der Mesner heuer über eine reparierte Ratsche und einen identen Nachbau freuen. Damit kann der uralte Brauch in Wellersdorf weiterleben.