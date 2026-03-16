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Nikodemus mit Stipsits
© Nikodemus

Eintritt frei

Purkersdorf holt Stipsits, Bukowski und weitere Stars zu Open-Airs

16.03.26, 16:46
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Mit bekannten Namen, freiem Eintritt und Überraschungsgästen lockt der Purkersdorfer Open-Air-Sommer erneut tausende Besucher auf den Hauptplatz. 

Der Hauptplatz in Purkersdorf wird heuer wieder zur großen Open-Air-Bühne. Das Programm steht fest - und verspricht zwei Abende voller Musik, prominenter Gäste und besonderer Momente.

Gratis-Konzerte für alle

Auch heuer bleibt der Eintritt zum beliebten Open Air Sommer in Purkersdorf kostenlos. Möglich machen das laut Veranstaltern das Engagement der Stadtspitze sowie zahlreiche Sponsoren und Unterstützer aus der Region. Damit setzt die Stadt ihre Tradition fort, große Live-Konzerte für alle frei zugänglich zu machen.

Musik, Gäste und ein Jubiläum

Den Auftakt macht am 20. Juni ein besonderer Abend rund um das musikalische Erbe von Georg Danzer. Thomas Stipsits tritt gemeinsam mit Ina Regen, Monika Ballwein und Norbert Schneider auf. Die Künstler spenden ihre Gagen an die regionale Volkshilfe.

Ende August geht's weiter

Das zweite Open Air folgt am 29. August: Starmania-Gewinnerin Anna Buchegger eröffnet den Konzertabend, danach steht Boris Bukowski mit seiner Band auf der Bühne. Zahlreiche prominente Wegbegleiter – darunter Thomas Spitzer, Ewald Pfleger, Der Nino aus Wien und Ernst Molden – feiern mit ihm seinen runden Geburtstag.

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