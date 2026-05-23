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Großeinsatz! Kind in Wien von Auto erfasst
© Viyana Manset Haber

Rettungshubschrauber

Großeinsatz! Kind in Wien von Auto erfasst

23.05.26, 13:23
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Schrecklicher Unfall im 20. Bezirk! Ein Bub wurde offenbar von einem aus der Garage kommenden Auto erfasst - es läuft aktuell ein Großeinsatz. 

Im 20. Bezirk in der Hartlgasse sind Polizei, Feuerwehr und Rettung bei einem Unfall im Einsatz. Die Polizei bestätigte auf oe24-Anfrage.

Großeinsatz! Kind in Wien von Auto erfasst
© Viyana Manset Haber

Details zum Unfallhergang gibt es noch keine. Zeugen berichten, dass Kind von einem Auto erfasst wurde.

Großeinsatz! Kind in Wien von Auto erfasst
© Viyana Manset Haber

Großeinsatz! Kind in Wien von Auto erfasst
© Viyana Manset Haber

Der Einsatz läuft aktuell auf Hochtouren. Personen vor Ort berichten, dass das Kind mittlerweile mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen wurde.

Sobald es mehr Informationen gibt, halten wir Sie auf dem Laufenden.

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