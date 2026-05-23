Großeinsatz! Kind in Wien von Auto erfasst

Schrecklicher Unfall im 20. Bezirk! Ein Bub wurde offenbar von einem aus der Garage kommenden Auto erfasst - es läuft aktuell ein Großeinsatz.

Im 20. Bezirk in der Hartlgasse sind Polizei, Feuerwehr und Rettung bei einem Unfall im Einsatz. Die Polizei bestätigte auf oe24-Anfrage.

© Viyana Manset Haber

Details zum Unfallhergang gibt es noch keine. Zeugen berichten, dass Kind von einem Auto erfasst wurde.

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Der Einsatz läuft aktuell auf Hochtouren. Personen vor Ort berichten, dass das Kind mittlerweile mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen wurde.

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