7,7 Millionen Euro: Österreichischer Lotto-Glückspilz hat sich gemeldet

Der erste Sechsfach-Jackpot des Jahres ist Geschichte. Ein Online-Spieler sicherte sich am vergangenen Mittwoch mit einem minimalen Einsatz von nur 4,50 Euro den gewaltigen Gewinn von 7,7 Millionen Euro - und hat sich jetzt gemeldet.

Nach einer kurzen Denkpause von einigen Tagen hat sich der glückliche Gewinner nun bei den Österreichischen Lotterien gemeldet. Das investierte Kleingeld für drei Tipps auf der Plattform win2day hat sich bezahlt gemacht: Bereits die Zahlen des ersten Tipps waren die richtigen und verwandelten den Spieler in einen Multi-Millionär.

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Arbeiten für die Millionen

Um die Summe von 7,7 Millionen Euro durch ein reguläres Einkommen anzuhäufen, bräuchte es einen langen Atem. Geht man in Österreich von einem durchschnittlichen Nettolohn von 2.200 Euro aus, müsste eine Person stolze 291 Jahre lang arbeiten, um diesen Betrag zu verdienen.

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Identität bleibt streng geheim

Trotz der Kontaktaufnahme mit den Lotterien wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren, wer der neue Millionär ist. Der Gewinner nannte keine Details zu seiner Person und bleibt weiterhin völlig anonym. Da er seine Tipps online abgegeben hat, ist der Prozess unkompliziert: Der Gewinn wird automatisch auf das hinterlegte Konto überwiesen.