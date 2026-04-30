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© Getty Images (Symbolbild)

Im Südburgenland

Fünf Leichtverletzte bei Küchenbrand in Gasthof

30.04.26, 19:11
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Bei einem Brand in der Küche eines Gasthofs in Stinatz (Bezirk Güssing) sind am Donnerstagnachmittag drei Gäste und zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden.  

Das Feuer war während eines Totenmahls ausgebrochen, an dem zahlreiche Personen teilgenommen hatten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht.

Als die Feuerwehr Stinatz beim Einsatzort eintraf, befanden sich noch zahlreiche Personen im Gebäude. Unter schwerem Atemschutz mussten dann drei Gäste aus dem Haus geholt werden. Sie erlitten Verletzungen und wurden dem Roten Kreuz übergeben. Zwei Feuerwehrmitglieder mussten ebenfalls zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach rund 30 Minuten konnte "Brand Aus" gegeben werden. Insgesamt standen sieben Feuerwehren der Region mit zwölf Fahrzeugen und 80 Mitgliedern im Einsatz.

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