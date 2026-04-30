Suche nach zweitem Gift-Babybrei läuft noch immer

Das zweite Hipp-Glas, das mutmaßlich mit Rattengift manipuliert wurde, wird im Burgenland weiterhin gesucht.

Trotz intensiver Bemühungen sei es bisher nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag zur APA. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wartet unterdessen auf eine ergänzende toxikologische Beurteilung des ersten sichergestellten Glases, in dem 15 Mikrogramm Rattengift enthalten waren. Geklärt werden soll, welche Folgen ein Verzehr gehabt hätte.

Konkret geht es um die Auswirkungen, die die Dosis auf den Körper eines Kleinkindes gehabt hätte, und ob diese tödlich hätte sein können. Welche Art von Rattengift sich in der Babynahrung befand, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht bekannt gegeben. Ermittelt wird derzeit wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung.

Bisher fünf manipulierte Gläser gefunden

Die burgenländische Polizei hofft, auch das zweite Glas noch zu finden - einerseits um Gefahren abzuwenden und andererseits als Beweismittel im Ermittlungsverfahren. Verkauft wurde es in derselben Spar-Filiale in Eisenstadt wie das erste Glas, das vor fast zwei Wochen in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellt wurde. Die Suche in Krankenhäusern, Alters- und Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und -krippen sowie bei Familien mit Kleinkindern aus der Umgebung war bisher ohne Erfolg. Auch die ungarischen Behörden wurden informiert, falls die Babynahrung von Personen aus dem Grenzgebiet gekauft wurde.

Die deutschen Behörden ermitteln in dem Fall wegen des Verdachts der versuchten Erpressung des Babykostherstellers. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden bisher insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Der Rückruf der Hipp-Produkte bei Spar war in der Nacht auf 18. April öffentlich geworden. Hinweise hatte es konkret zum Artikel Hipp "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm gegeben. Vorsorglich nahmen auch andere Supermärkte das Produkt aus dem Verkauf.