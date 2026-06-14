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Größtes in Europa

Foto-Festival lockt Besucher nach Baden

Vorhang auf für Europas größtes Freiluft-Fotofestival La Gacilly.
© estival La Gacilly-Baden Photo
Mit rund 1.500 Fotografien verwandelt sich Baden auch heuer wieder in eine riesige Open-Air-Galerie – diesmal mit einem besonderen Blick nach Großbritannien.
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Europas größtes Fotofestival La Gacilly macht bereits zum neunten Mal Station in der Kurstadt Baden und lockt Besucher auf eine rund sieben Kilometer lange Ausstellungsroute. Unter dem Motto "So british!" stehen heuer das Vereinigte Königreich und seine Menschen im Mittelpunkt. Gezeigt werden Arbeiten renommierter Fotografen ebenso wie Werke des jungen Briten Josh Edgoose, der das Alltagsleben zwischen London und den Küstenorten seiner Heimat einfängt. Anlass für den Schwerpunkt ist auch ein politisches Jubiläum: Zehn Jahre nach dem Brexit rückt Großbritannien erneut in den Fokus.

Zu den besonderen Gästen der Ausstellung zählt Queen-Gitarrist Brian May. Allerdings steht diesmal nicht die Musik im Vordergrund. Der Weltstar präsentiert sich in Baden als leidenschaftlicher Stereofotograf und zeigt damit eine wenig bekannte Seite seines Schaffens. Ergänzt wird das Festival durch Aufnahmen zahlreicher britischer Ikonen aus Musik und Popkultur.

Neben dem britischen Schwerpunkt setzt La Gacilly auch ein starkes Zeichen für Umwelt- und Naturschutz. Unter dem Titel "Water is Life!" rücken die Bedeutung des Wassers und die Folgen der Klimakrise ins Zentrum. Zudem widmet der Badener Filmemacher Richard Ladkani der berühmten Primatenforscherin Jane Goodall ein bewegendes Porträt. Die Ausstellung ist noch bis 11. Oktober in Baden zu sehen.

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