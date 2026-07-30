Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Renommierter Gast

Mikl-Leitner empfängt NÖ-Star-Fotografen

OR
von
© NLK Filzwieser
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner empfing den Naturfotografen Josef Stefan in ihrem Büro im Landhaus St. Pölten.
OE24 auf Google bevorzugen

Der gebürtige Hollabrunner, der heute in Hollenstein bei Ziersdorf lebt, wurde heuer mit dem renommierten "Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice Award 2026" ausgezeichnet und zählt damit zu den international erfolgreichsten Naturfotografen.

Auch interessant

Trainer-Beben: Deutscher Coach übernimmt England-Gigant

Figl watscht Neos ab: "Nur Anhängsel der SPÖ"

Sky verlängert TV-Deal für Österreich bis 2030

Begeisterung seit der Jugend

Josef Stefan widmet sich seit seinem 16. Lebensjahr mit großer Leidenschaft der Fotografie. Seine besondere Liebe gilt der Natur: Vögel, Säugetiere, Pflanzen und Insekten zählen zu seinen bevorzugten Motiven. Dabei steht für ihn stets das Wohl der Tiere im Mittelpunkt. Seine mehrfach ausgezeichneten Werke verbinden eindrucksvolle Bildsprache mit einem klaren Bekenntnis zum Naturschutz. Internationale Bekanntheit erlangte Stefan zuletzt mit einer außergewöhnlichen Aufnahme eines Iberischen Luchses, die während einer Fototour in Spanien entstand. Das Bild setzte sich im weltweit angesehenen Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" gegen mehr als 60.000 Einreichungen aus 113 Ländern durch und wurde mit dem "People’s Choice Award 2026" ausgezeichnet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratulierte dem Naturfotografen persönlich zu seinem internationalen Erfolg: "Josef Stefan zeigt mit seinen beeindruckenden Bildern die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Natur und macht zugleich bewusst, wie wertvoll und schützenswert sie ist. Dass ein Niederösterreicher mit seiner Arbeit weltweit höchste Anerkennung erhält, erfüllt uns mit großer Freude und Stolz."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Putin-Sprecherin witzelt über Raketeneinschlag in Polen

13. NBA-Sieg in Folge für Dallas

4.000 Besucher: Mega-Erfolg für Festival Retz in NÖ

Gastpatientenstreit: Prozess startet nach Instanzen-Wirrwarr

Trauer im NÖ-Bärenwald: Bärin Brumca ist tot

Mikl-Leitner empfängt NÖ-Star-Fotografen

EU-Verbot: NÖ-Bäuerin muss alle Hirsche töten

ÖFB-Legionäre bereit für Rückrundenstart

Olivia (9) wurde erschossen, als sie die Treppe runterging

Limp Bizkit: Musikvideo "Gold Cobra"