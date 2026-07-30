4.000 Besucher: Mega-Erfolg für Festival Retz in NÖ

Drei Wochenenden Kultur, 26 Veranstaltungen, mehr als 4.000 Besucher: Was vor 21 Jahren als kultureller Brückenschlag zwischen Österreich und Tschechien begann, hat das Retzer Land zu einer Kulturzone im Herzen Europas gemacht.

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Mit einem eindrucksvollen Finale ist am vergangenen Wochenende das Festival Retz 2026 zu Ende gegangen. Unter dem Jahresmotto "HANDELN!" setzte das Festival drei Wochen lang ein Zeichen für die Bedeutung von Kunst und Kultur im sozialen Miteinander.

Festspielwürdige Auslastung

4.049 Besucher besuchten insgesamt die 26 Veranstaltungen. Kernstück des Festivals war die eigens für das Festival Retz rekonstruierte Kirchenoper "Judith & Holofernes" von Alessandro Scarlatti. Die mit Gesangstars der internationalen Alte-Musik-Szene besetzte Produktion begeisterte das Publikum mit einer ausverkauften Premiere und einer festspielwürdigen Auslastung von 95 Prozent.

Festival gäbe Hoffnung

Lesungen, Konzerte, Performances, Vorträge, kulturelle Wanderungen und interaktive Begegnungsevents entlang der österreichisch-tschechischen Grenze hätten das Festival einmal mehr zu einem kulturellen Knotenpunkt zwischen Nationen gemacht.

"Das diesjährige Festival hat einmal mehr bewiesen: Die Menschen des Retzer Landes sind HANDLUNGSBEREIT. So düster an manchem Tag auch die News von den Brandherden dieser Welt sein mögen, DAS gibt Hoffnung. Und macht Mut. Gemeinsam zu handeln!", so Intendant Christian Baier.