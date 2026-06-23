Die besten Kindle-Angebote der Amazon Prime Days 2026!

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Die Amazon Prime Days 2026 sind in vollem Gange und gerade für Leseratten, Studenten und E-Book-Fans gibt es einige außergewöhnlich starke Angebote. Besonders die beliebten Kindle-Modelle sind aktuell deutlich reduziert erhältlich.

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Vom klassischen Kindle Paperwhite über den neuen Kindle Colorsoft bis hin zum Premium-Modell Kindle Scribe Colorsoft sind zahlreiche Bestseller mit attraktiven Rabatten verfügbar.

Wer schon länger über einen Kindle nachgedacht hat, dürfte aktuell kaum einen besseren Zeitpunkt für den Kauf finden.

Kindle-Angebote gehören zu den Prime-Day-Favoriten

Kaum eine Produktkategorie wird während der Prime Days so stark nachgefragt wie Amazons eigene Geräte. Kindle-Reader gehören seit Jahren zu den absoluten Bestsellern der Aktion.

Der Grund liegt auf der Hand: Die Geräte werden nur selten so stark reduziert angeboten wie während der Prime Days.

Kindle Paperwhite: Der Bestseller für die meisten Leser

Kindle Paperwhite © Kindle

Für viele Nutzer ist der Kindle Paperwhite die erste Wahl. Das aktuelle Modell bietet ein größeres 7-Zoll-Display, eine besonders schnelle Bedienung und eine Akkulaufzeit, die oft mehrere Wochen erreicht.

Mit mehr als 14.700 Bewertungen und über 4.000 Verkäufen allein im vergangenen Monat gehört der Paperwhite zu den beliebtesten E-Readern überhaupt.

Besonders attraktiv ist der aktuelle Prime-Day-Preis:

Statt 181,50 Euro kostet der Kindle Paperwhite derzeit nur 141,17 Euro.

Kindle Colorsoft: Endlich Lesen in Farbe

Kindle Colorsoft © Kindle

Wer Comics, Magazine, Reiseführer oder farbige Inhalte liebt, sollte einen Blick auf den neuen Kindle Colorsoft werfen.

Das Farbdisplay sorgt für ein völlig neues Kindle-Erlebnis und ermöglicht eine deutlich lebendigere Darstellung von Covern, Illustrationen und Dokumenten.

Zusätzlich bietet das Gerät ein integriertes Frontlicht mit anpassbarer Farbtemperatur für angenehmes Lesen bei Tag und Nacht.

Aktuell kostet der Kindle Colorsoft nur 166,38 Euro statt 262,18 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von fast 100 Euro.

Kindle Scribe Colorsoft: Der Premium-Kindle für Vielnutzer

Kindle Scribe Colorsoft © Kindle

Das absolute Highlight unter den Kindle-Angeboten ist jedoch der neue Kindle Scribe Colorsoft.

Das Gerät kombiniert ein großes 11-Zoll-Farbdisplay mit E-Reader, Notizbuch und Dokumentenverwaltung in einem einzigen Gerät.

Wer regelmäßig PDFs bearbeitet, Notizen macht oder beruflich viele Dokumente liest, erhält hier deutlich mehr als einen klassischen E-Reader.

Trotz Premium-Ausstattung ist auch dieses Modell aktuell stark reduziert.

Statt 705,88 Euro kostet der Kindle Scribe Colorsoft derzeit nur 564,70 Euro.

Warum viele Prime-Day-Angebote schnell verschwinden

Die beliebtesten Kindle-Modelle gehören traditionell zu den Produkten, die während der Prime Days besonders schnell vergriffen sind.

Gerade Amazon-eigene Geräte werden häufig in begrenzten Stückzahlen angeboten und gehören regelmäßig zu den ersten Produkten, die ausverkauft sind.

Wer ohnehin einen Kindle kaufen möchte, sollte interessante Angebote deshalb nicht zu lange beobachten.

Welcher Kindle passt zu Ihnen?

Kindle Paperwhite: Ideal für klassische E-Books und tägliches Lesen.

Ideal für klassische E-Books und tägliches Lesen. Kindle Colorsoft: Perfekt für Leser, die Farben, Magazine oder Comics genießen möchten.

Perfekt für Leser, die Farben, Magazine oder Comics genießen möchten. Kindle Scribe Colorsoft: Die beste Wahl für Notizen, Studium, Beruf und intensive Nutzung.

Fazit

Die Prime Days 2026 bieten einige der stärksten Kindle-Angebote des Jahres. Besonders der Kindle Colorsoft mit fast 100 Euro Rabatt und der Kindle Scribe Colorsoft mit über 140 Euro Preisnachlass gehören zu den spannendsten Deals der Aktion.

Wer schon länger mehr lesen, unterwegs Bücher dabeihaben oder digitale Notizen anfertigen möchte, findet aktuell eine seltene Gelegenheit, bei Amazons beliebtesten E-Readern kräftig zu sparen. Allerdings gilt wie bei vielen Prime-Day-Angeboten: Nur solange der Vorrat reicht.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.