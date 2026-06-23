Amazon Prime Days: Diese 5 Mega-Deals sind jetzt live!

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Die Amazon Prime Days sind offiziell gestartet – und einige der stärksten Technik- und Haushaltsangebote des Jahres sind bereits online. Von Apple über Samsung bis hin zu Ninja und Amazon selbst locken aktuell Rabatte von bis zu 54 Prozent.

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Wer schon länger auf einen Monitor, ein Tablet, eine Smartwatch oder eine neue Heißluftfritteuse gewartet hat, sollte jetzt besonders aufmerksam sein.

Viele der beliebtesten Prime-Angebote sind erfahrungsgemäß nur begrenzt verfügbar. Gerade Top-Produkte großer Marken können innerhalb weniger Stunden ausverkauft sein.

Apple Studio Display: Über 800 Euro Rabatt auf das Premium-Display

© Apple

Zu den spektakulärsten Prime-Day-Angeboten zählt aktuell das Apple Studio Display mit Nanotexturglas. Das hochwertige 27-Zoll-Display richtet sich vor allem an Kreativprofis, Fotografen, Designer und anspruchsvolle Apple-Nutzer.

Besonders beeindruckend ist die aktuelle Ersparnis: Statt 2.015,80 Euro kostet das Display derzeit nur 1.209,07 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von über 800 Euro.

Für viele Apple-Fans dürfte dies eines der interessantesten Angebote des gesamten Prime Day sein.

Echo Dot: Alexa-Lautsprecher zum Tiefpreis

© Amazon Echo

Wer sein Zuhause smarter machen möchte, bekommt aktuell den neuesten Echo Dot deutlich günstiger. Der kompakte WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher bietet satten Klang, Sprachsteuerung per Alexa und zahlreiche Smart-Home-Funktionen.

Mit einem Preis von nur 30,24 Euro statt 65,89 Euro gehört der Echo Dot zu den günstigsten Prime-Day-Angeboten überhaupt.

Nicht ohne Grund wurde das Gerät allein im letzten Monat mehr als 4.000 Mal gekauft.

Samsung Galaxy Tab A11+: Viel Tablet für vergleichsweise wenig Geld

© Samsung

Tablets gehören traditionell zu den beliebtesten Prime-Day-Produkten. Das Samsung Galaxy Tab A11+ überzeugt mit einem großen 11-Zoll-Display, 90-Hz-Bildwiederholrate, 128 GB Speicher und Dolby-Atmos-Lautsprechern.

Besonders Familien, Studenten und Nutzer, die ein günstiges Entertainment-Tablet suchen, dürften hier auf ihre Kosten kommen.

Statt 281,34 Euro kostet das Tablet aktuell nur 190,58 Euro.

Apple Watch Series 11: Einer der spannendsten Smartwatch-Deals

© Apple

Wer über eine neue Smartwatch nachdenkt, sollte die Apple Watch Series 11 genauer ansehen. Die aktuelle Generation bietet unter anderem Schlaftracking, Fitnessfunktionen, Gesundheitsdaten, Wasserschutz und ein Always-On-Display.

Apple-Produkte werden nur selten so stark reduziert angeboten.

Aktuell kostet die beliebte Smartwatch 372,10 Euro statt 483,02 Euro.

Damit sparen Käufer über 110 Euro.

Ninja Foodi MAX Dual Zone: Die Heißluftfritteuse, die fast jeder haben möchte

© Ninja

Kaum ein Küchengerät erfreut sich derzeit größerer Beliebtheit als moderne Heißluftfritteusen. Die Ninja Foodi MAX Dual Zone gehört seit Jahren zu den beliebtesten Modellen überhaupt.

Dank zwei separater Garzonen lassen sich verschiedene Speisen gleichzeitig zubereiten. Mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Litern eignet sich das Gerät auch für Familien.

Der aktuelle Prime-Day-Preis von 150,24 Euro statt 242 Euro macht die Ninja zu einem der stärksten Küchendeals der Aktion.

Warum Sie bei diesen Prime-Day-Angeboten nicht zu lange warten sollten

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt: Die beliebtesten Prime-Day-Angebote verschwinden oft deutlich schneller als erwartet. Besonders Apple-Produkte, Samsung-Geräte und Bestseller aus den Bereichen Smart Home und Küche zählen regelmäßig zu den ersten Artikeln, die ausverkauft sind.

Wer bereits mit einem Kauf liebäugelt, sollte interessante Angebote deshalb nicht zu lange beobachten.

Fazit: Das sind aktuell die spannendsten Prime-Day-Angebote

Der diesjährige Prime Day startet mit außergewöhnlich starken Rabatten. Besonders das Apple Studio Display mit über 800 Euro Preisnachlass sticht hervor. Aber auch die Apple Watch Series 11, das Samsung Galaxy Tab A11+, der Echo Dot und die beliebte Ninja Foodi MAX Dual Zone gehören zu den Angeboten, die aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhalten.

Für Prime-Mitglieder könnten diese Deals zu den attraktivsten Technik- und Haushaltsangeboten des gesamten Jahres zählen.

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