Was hält Hunde im Sommer kühl? Diese Kühlmatte ist aktuell im Angebot

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Wenn die Temperaturen im Sommer steigen, leiden nicht nur Menschen unter der Hitze. Auch Hunde und Katzen suchen nach kühlen Plätzen, um sich zu entspannen. Genau hier kommt die Mora Pets Kühlmatte ins Spiel.

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Die selbstkühlende Matte soll Haustieren an warmen Tagen eine angenehm kühle Liegefläche bieten – ganz ohne Strom, Wasser oder vorheriges Einfrieren.

Besonders attraktiv: Das beliebte Sommer-Zubehör ist aktuell bei Amazon reduziert erhältlich.

Warum Hunde im Sommer zusätzliche Abkühlung brauchen

Mora Pets Kühlmatte Hund Kühldecke Hunde Katzen © Mora Pets

Hunde können ihre Körpertemperatur nicht so effektiv regulieren wie Menschen. Gerade an heißen Tagen suchen viele Vierbeiner deshalb automatisch Fliesen, Schattenplätze oder kühle Böden auf.

Eine spezielle Kühlmatte kann dabei helfen, Ihrem Haustier einen angenehmen Ruheplatz zu bieten.

Selbstkühlendes Gel ohne Strom

Mora Pets Kühlmatte Hund Kühldecke Hunde Katzen © Mora Pets

Das Besondere an der Mora Pets Kühlmatte ist das integrierte Kühlgel. Dieses aktiviert sich durch den Kontakt mit dem Körper des Tieres und sorgt für einen kühlenden Effekt.

Dadurch wird weder Strom noch zusätzliches Wasser benötigt.

Ideal für Zuhause und unterwegs

Ob im Wohnzimmer, auf dem Balkon, im Garten oder auf Reisen – die Kühlmatte lässt sich flexibel einsetzen. Dank ihres flachen Designs passt sie auch in viele Hundebetten, Transportboxen oder Kofferräume.

Gerade während der Sommermonate kann das für zusätzlichen Komfort sorgen.

Robuste Oberfläche für den Alltag

Die Kühlmatte wurde für den täglichen Einsatz entwickelt und verfügt über eine kratzfeste Oberfläche. Gleichzeitig ist das verwendete Gel laut Hersteller ungiftig, was für viele Tierhalter ein wichtiges Kaufkriterium sein dürfte.

Mora Pets Kühlmatte Hund Kühldecke Hunde Katzen © Mora Pets

Für Hunde und Katzen geeignet

Die Matte eignet sich nicht nur für Hunde, sondern auch für Katzen und andere kleinere Haustiere. Viele Tiere nehmen die angenehm kühle Oberfläche besonders an heißen Tagen gerne an.

Aktuell günstiger erhältlich

Derzeit kostet die Mora Pets Kühlmatte in der Größe 65 x 50 cm nur 30,84 Euro statt 36,29 Euro.

Damit sparen Käufer aktuell rund 15 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Mora Pets Kühlmatte Hund Kühldecke Hunde Katzen © Mora Pets

Fazit

Wer seinem Hund oder seiner Katze im Sommer etwas Gutes tun möchte, sollte sich eine Kühlmatte genauer ansehen. Die Mora Pets Kühlmatte punktet mit selbstkühlendem Gel, einfacher Nutzung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Gerade an heißen Tagen kann sie für viele Haustiere schnell zum neuen Lieblingsplatz werden.

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