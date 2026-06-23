Die besten Smartphone-Deals der Amazon Prime Days!

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Die Amazon Prime Days 2026 laufen auf Hochtouren – und Smartphone-Fans finden aktuell einige der stärksten Angebote des Jahres. Besonders Samsung und Apple locken mit attraktiven Rabatten auf ihre neuesten Top-Modelle. Wer ohnehin ein Upgrade geplant hat, kann aktuell mehrere hundert Euro sparen.

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Samsung Galaxy S26: Über 470 Euro Rabatt auf das Top-Modell

Eines der spektakulärsten Angebote der Aktion ist aktuell das Samsung Galaxy S26 mit 512 GB Speicher in Sky Blue.

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Das Smartphone bietet Galaxy AI, 12 GB RAM, leistungsstarken AP-Prozessor und eine hochwertige 50-MP-Kamera. Gleichzeitig fällt vor allem die enorme Ersparnis ins Auge.

Statt 1.209,07 Euro kostet das Gerät aktuell nur 731,09 Euro.

Das entspricht einem Preisnachlass von rund 478 Euro beziehungsweise 40 Prozent.

Samsung Galaxy S26 256 GB ebenfalls stark reduziert

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Wer weniger Speicher benötigt, findet auch die 256-GB-Version deutlich günstiger.

Mit Galaxy AI, 12 GB RAM und moderner Samsung-Technologie bietet das Modell nahezu die gleiche Ausstattung wie die größere Variante.

Aktuell sinkt der Preis von 1.007,40 Euro auf nur 725,04 Euro.

Auch dieses Angebot zählt zu den auffälligsten Samsung-Deals der Prime Days.

iPhone 16: Beliebtes Apple-Smartphone günstiger erhältlich

Apple iPhone 16 128 GB © Apple

Apple-Produkte gehören jedes Jahr zu den gefragtesten Prime-Day-Angeboten. Das iPhone 16 mit 128 GB Speicher ist aktuell ebenfalls reduziert erhältlich.

Das Gerät überzeugt mit dem A18-Chip, langer Akkulaufzeit, moderner Kameratechnik und voller Integration ins Apple-Ökosystem.

Aktuell kostet das iPhone 16 nur 745,21 Euro statt 856,14 Euro.

iPhone 17 Pro: Premium-Smartphone mit Rabatt

Apple iPhone 17 Pro 256 GB © Apple

Wer das Maximum aus der aktuellen iPhone-Generation herausholen möchte, sollte einen Blick auf das iPhone 17 Pro werfen.

Das Premium-Modell bietet ein 6,3-Zoll-ProMotion-Display mit bis zu 120 Hz, den neuen A19 Pro Chip, eine verbesserte Akkulaufzeit und das leistungsstarke Pro Fusion Kamerasystem.

Mit über 500 Käufen im vergangenen Monat gehört das Modell bereits zu den beliebtesten Premium-Smartphones auf Amazon.

Warum Smartphone-Angebote am Prime Day so begehrt sind

Smartphones zählen jedes Jahr zu den meistgesuchten Produkten während der Prime Days. Besonders aktuelle Geräte von Samsung und Apple werden häufig nur für kurze Zeit zu deutlich reduzierten Preisen angeboten.

Entsprechend hoch fällt die Nachfrage aus.

Viele Käufer warten monatelang auf genau solche Aktionen, um bei einem Smartphone-Kauf mehrere hundert Euro zu sparen.

Google Pixel 10a: Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis mit 7 Jahren Updates

Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem © Google

Wer ein leistungsstarkes Android-Smartphone sucht, ohne direkt in die Premium-Preisklasse einzusteigen, sollte das Google Pixel 10a genauer ansehen. Das Modell überzeugt mit einer Akkulaufzeit von über 30 Stunden, intelligenten KI-Funktionen wie Gemini Live und Kamera-Coach sowie den bekannten Pixel-Sicherheitsfunktionen.

Ein besonderes Highlight: Google verspricht ganze sieben Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates – ein Wert, den aktuell nur wenige Hersteller bieten.

Auch bei Amazon gehört das Gerät zu den beliebtesten Smartphones der Aktion. Aktuell kostet das Google Pixel 10a mit 256 GB Speicher nur 452,77 Euro statt 654,46 Euro. Damit sparen Käufer rund 31 Prozent und mehr als 200 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Für viele Android-Nutzer könnte das Pixel 10a damit eines der spannendsten Smartphone-Angebote der gesamten Prime Days 2026 sein.

Welcher Deal lohnt sich besonders?

Für viele Käufer dürfte das Samsung Galaxy S26 mit 512 GB Speicher aktuell das attraktivste Angebot sein. Die Kombination aus modernster Galaxy-AI-Technologie und einer Ersparnis von fast 500 Euro ist selbst während großer Rabattaktionen selten.

Apple-Fans finden dagegen mit dem iPhone 16 und dem iPhone 17 Pro zwei der interessantesten iPhone-Angebote der laufenden Prime Days.

Fazit

Die Prime Days 2026 bieten Smartphone-Käufern außergewöhnlich starke Angebote. Besonders das Samsung Galaxy S26 mit 512 GB Speicher sticht mit seinem massiven Rabatt hervor. Aber auch das iPhone 16, das iPhone 17 Pro und das Google Pixel 10a gehören zu den spannendsten Smartphone-Deals der Aktion. Wer ohnehin ein neues Handy kaufen wollte, findet aktuell eine der besten Gelegenheiten des Jahres – allerdings nur solange die Prime-Day-Angebote verfügbar sind.

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