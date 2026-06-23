Bosch, Baby! Diese Tiefpreise bohren sich direkt ins Shopping-Herz

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Der Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni – und Bosch ist mittendrin im Rabatt-Rausch. Wir zeigen Ihnen die besten Tiefpreis-Deals von Akkuschrauber bis Heißluftfritteuse.

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Bosch-Deals am Prime Day 2026: Jetzt wird gebohrt, geputzt und gespart

Wenn Amazon zum Prime Day ruft, purzeln die Preise – und diesmal lohnt sich der Blick auf Bosch ganz besonders. Ob Heimwerken, Gartenpflege, Reinigung oder Küche: Die Marke fährt eine breite Deal-Palette auf, die den Alltag leichter macht. Wir haben die spannendsten Angebote herausgesucht, alle aktuell zum Tiefpreis. Perfekt für alle, die nicht nur schauen, sondern die Ärmel hochkrempeln wollen.

Diese Bosch-Produkte sind am Prime Day 2026 besonders günstig

Bosch Akkuschrauber IXO 7

Der Bosch IXO* gehört zu den Klassikern im Werkzeugschrank und kommt hier in der 7. Generation mit 3,6 Volt, 2,0-Ah-Akku und bis zu 5,5 Nm Drehmoment. Laut Amazon schafft der Mini-Schrauber bis zu 190 Schrauben pro Akkuladung, dazu gibt es einen Winkel-Aufsatz, 10 Standard-Bits und ein Mikro-USB-Kabel. Besonders praktisch: Der kompakte Helfer kommt auch dort ran, wo größere Geräte schon längst kapitulieren. Möbel aufbauen, lockere Griffe festziehen, kleine Reparaturen erledigen – zack, Bosch macht’s.

Deal-Check: Zum Prime Day für 35,24 statt 50,41 Euro – 30 Prozent Rabatt und in diesem Jahr noch nie günstiger.

Bosch Akkuschrauber IXO 7. Generation – für 35,24 statt 50,41 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800

Wenn der Akkuschrauber nicht mehr reicht, kommt die UniversalImpact 800* ins Spiel. Die Schlagbohrmaschine arbeitet mit 800 Watt und ist für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Stahl und Beton gedacht. Dazu kommen ein langer Zusatzhandgriff für besseren Halt und Kickback Control für mehr Sicherheit beim Arbeiten. Klingt nach Profi-Werkstatt, passt aber auch bestens in den heimischen Keller. Wer Regale, Lampen oder Projekte mit etwas mehr Wumms angehen will, bekommt hier ordentlich Leistung für erstaunlich wenig Geld.

Deal-Check: Zum Prime Day für 59,48 statt 112,22 Euro – 47 Prozent Rabatt und 22 Prozent günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Bosch Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800 – für 59,48 statt 112,22 bei Amazon* © Bosch

Bosch Multischleifer PSM 200 AES

Der PSM 200 AES* ist der Deal für alle, die Kanten glätten, Flächen bearbeiten oder alten Möbeln ein zweites Leben verpassen wollen. Mit 200 Watt, elektronischer Drehzahlvorwahl und SDS-System für schnellen Schleifplattenwechsel ist der Multischleifer ziemlich flexibel unterwegs. Drei- und viereckige Schleifplatten helfen dabei, größere Flächen ebenso zu bearbeiten wie Ecken und Kanten.

Deal-Check: Zum Prime Day für 81,67 statt 106,84 Euro – 24 Prozent Rabatt und der günstigste Preis im laufenden Jahr.

Bosch Multischleifer PSM 200 AES – für 81,67 statt 106,84 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch EasyChain 18V-15-7 Mini-Kettensäge

Kommt extra kompakt daher: Die Bosch EasyChain 18V-15-7* ist eine Mini-Kettensäge für Holzarbeiten rund um Garten, Terrasse und Grundstück. Mit 18-Volt-System, 2,5-Ah-Akku, Ladegerät und einer Kettengeschwindigkeit von 6,95 m/s ist sie vor allem für kleinere Sägearbeiten gemacht – etwa Äste kürzen oder Holz zuschneiden. Der Vorteil liegt auf der Hand: weniger Kabelsalat, mehr Bewegungsfreiheit.

Deal-Check: Zum Prime Day für 110,92 statt 146,87 Euro – 24 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Bosch EasyChain 18V-15-7 Mini-Kettensäge – für 110,92 statt 146,87 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Gartenschere EasyShear

Die EasyShear* ist die kleine Gartenschere für schnelles Nacharbeiten im Grünen. Mit integriertem 3,6-Volt-Akku, rund 40 Minuten Laufzeit und zwei Messern für Strauch und Gras eignet sie sich für Formschnitte, Rasenkanten und kleine Korrekturen zwischendurch. Die Messerlängen liegen bei 12 Zentimeter für Sträucher und 8 Zentimeter für Gras. Heißt: kein großes Gerät auspacken, kein Verlängerungskabel suchen, einfach loslegen und die grünen Problemzonen in Form bringen.

Deal-Check: Zum Prime Day für 32,26 statt 39,98 Euro – 19 Prozent Rabatt und dieses Jahr noch nie so günstig.

Bosch Gartenschere EasyShear – für 32,26 statt 39,98 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch UniversalPump elektrische Luftpumpe

Luft raus? Bosch rein! Die UniversalPump* ist ein kompakter elektrischer Luftkompressor für Fahrradreifen, Bälle und vieles, was schnell wieder Druck braucht. Besonders praktisch ist das digitale Handling: Statt per Handpumpe zu schwitzen, wird der gewünschte Druck bequem eingestellt und kontrolliert. Das spart Zeit, Nerven und diesen einen Moment, in dem man merkt, dass der Reifen natürlich genau dann platt ist, wenn es schnell gehen muss.

Deal-Check: Zum Prime Day für 43,34 statt 74,11 Euro – 42 Prozent Rabatt und Jahrestiefpreis.

Bosch UniversalPump elektrische Luftpumpe – für 43,34 statt 74,11 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Akku-Fenstersauger GlassVAC

Fensterputzen ist selten ein Hobby, aber mit dem GlassVAC* wird es zumindest deutlich angenehmer. Der Akku-Fenstersauger ist für Fenster, Spiegel und Duschkabinen gedacht und soll mit einer Laufzeit für etwa 35 Fenster reichen. Statt Tropfnasen und Schlieren wird das Schmutzwasser direkt abgesaugt. Gerade im Bad oder bei großen Glasflächen kann das ein echter Alltagsretter sein – sauberer Look, weniger Gefluche.

Deal-Check: Zum Prime Day für 45,37 statt 85,70 Euro – 47 Prozent Rabatt und 10 Prozent unter dem niedrigsten Jahrespreis.

Bosch Akku-Fenstersauger GlassVAC – für 45,37 statt 85,70 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch UniversalBrush Reinigungsbürsten-Set

Die UniversalBrush* ist die elektrische Antwort auf hartnäckigen Schmutz. Das Set kommt mit 10 Reinigungsaufsätzen, integriertem 3,6-Volt-Akku, Mikro-USB-Kabel und Tasche. Gedacht ist die Bürste für Badezimmer, Fliesen, Küchenherd, Pfannen, Töpfe und weitere Flächen, bei denen Handarbeit schnell nervt. Der Clou: Die Rotation übernimmt den mühsamen Teil. Sie halten nur noch drauf – und Bosch schrubbt den Rest deutlich fleißiger, als man es nach Feierabend selbst tun möchte.

Deal-Check: Zum Prime Day für 38,30 statt 70,58 Euro – 46 Prozent Rabatt und günstigster Preis im gesamten laufenden Jahr.

Bosch UniversalBrush Reinigungsbürsten-Set – für 38,30 statt 70,58 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Akku-Staubsauger Unlimited Serie 8 ProPower

Kabellos, beutellos und mit ordentlich Zubehör: Der Bosch Unlimited Serie 8 ProPower* zielt auf alle, die beim Saugen flexibel bleiben wollen. Hygiene-Filter, hohe Saugleistung, lange Laufzeit, XXL-Polsterdüse und Fugendüse machen ihn zum Allrounder für Böden, Sofa, Auto und enge Ecken. Besonders angenehm: Ohne Kabel wird aus Raumwechsel kein Hindernisparcours.

Deal-Check: Zum Prime Day für 256,13 statt 301,51 Euro – 15 Prozent Rabatt und Jahrestiefpreis.

Bosch Akku-Staubsauger Unlimited Serie 8 ProPower – für 256,13 statt 301,51 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch UniversalAquatak Hochdruckreiniger

Die Terrasse mit Moos, Algen und Schmutzablagerungen bedeckt, das Fahrrad matschig, die Gartenmöbel staubig? Der Bosch UniversalAquatak 135* bringt mit 1900 Watt wieder Sauberkeit ins Leben. Zum Lieferumfang gehören unter anderem eine 3-in-1-Düse, Schaumdüse, ein transparenter Wasserfilter, eine Hochdruckpistole sowie ein 7-Meter-Schlauch und ein 5-Meter-Kabel. Damit eignet sich der Hochdruckreiniger für viele Reinigungsjobs rund ums Haus.

Deal-Check: Zum Prime Day für 102,44 statt 201,67 Euro – 49 Prozent Rabatt und günstigster Preis im laufenden Jahr.

Bosch UniversalAquatak 135 Hochdruckreiniger – für 102,44 statt 201,67 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch AdvancedRotak Akku-Rasenmäher

Der AdvancedRotak* ist gemacht für alle, die beim Rasenmähen mehr Fläche abgrasen und weniger Kabelstress wollen. Mit 36-Volt-System und 44 Zentimeter Schnittbreite arbeitet sich der Akku-Rasenmäher flott durch den Garten. Wichtig: Dieses Angebot kommt ohne Akku, passt also vor allem für alle, die bereits kompatible Bosch-36-Volt-Akkus besitzen oder ihr System gezielt erweitern möchten.

Deal-Check: Zum Prime Day für 262,18 statt 473,94 Euro – 45 Prozent Rabatt und günstigster Preis im laufenden Jahr.

Bosch AdvancedRotak 36V-44-750 Akku-Rasenmäher – für 262,18 statt 473,94 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Küchenmaschine Serie 4

Diese Küchenmaschine will nicht nur stumpf rühren, sie will mitdenken. Die Bosch Serie 4* kommt mit integrierter Waage, 1000 Watt Leistung, 3,9-Liter-Edelstahl-Schüssel, 1,25-Liter-Mixer, Profi-Knethaken, Schneebesen, Silikonbesen und Durchlaufschnitzler samt 4 Scheiben. Damit wird sie zur Back-, Koch- und Schnippelzentrale für Teig, Sahne, Gemüse und Smoothies. Wer gern vorbereitet, backt oder einfach weniger Küchenchaos will, bekommt hier ein ziemlich starkes Komplettpaket.

Deal-Check: Zum Prime Day für 220,84 statt 271,26 Euro – 19 Prozent Rabatt und Jahrestiefpreis.

Bosch Küchenmaschine Serie 4 MUM5XW20 – für 220,84 statt 271,26 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Heißluftfritteuse Serie 6

Knusprig, schneller, weniger Öl: Die Bosch Heißluftfritteuse Serie 6* kommt mit XXL-Fassungsvermögen von 7,2 Litern, 7 voreingestellten Programmen und beleuchtetem Sichtfenster. Laut Hersteller soll sie bis zu 65 Prozent schneller kochen – ideal, wenn Pommes, Gemüse, Snacks oder schnelle Feierabendgerichte ohne langes Ofen-Vorheizen auf den Tisch sollen. Das Sichtfenster ist dabei mehr als ein nettes Extra: Es verhindert ständiges Aufmachen und Nachschauen.

Deal-Check: Zum Prime Day für 99,83 statt 130,08 Euro – 23 Prozent Rabatt und dieses Jahr noch nie günstiger.

Bosch Heißluftfritteuse Serie 6 MAF671B0 – für 99,83 statt 130,08 Euro bei Amazon* © Bosch

Bosch Handrührer

Das Bosch Handrührgerät* ist ein Küchenklassiker für Teig, Sahne, Cremes und alles, was ordentlich durchgerührt werden muss. Mit 450 Watt, 5 Stufen, 2 Rührbesen und 2 Edelstahl-Knethaken bringt das Gerät solide Leistung in die Küche. Ob Kuchen, Pizza-Teig oder Dessert – dieser Deal ist klein im Preis, aber groß im Nutzen.

Deal-Check: Zum Prime Day für 26,21 statt 41,34 Euro – 37 Prozent Rabatt und dieses Jahr noch nie so günstig.

Bosch Handrührer MFQ3530 – für 26,21 statt 41,34 Euro bei Amazon* © Bosch

Prime Day 2026: Jetzt zählt die Mitgliedschaft

Der Prime Day läuft 2026 vom 23. bis 26. Juni und bringt vier Tage lang exklusive Angebote für Prime-Mitglieder. Wer die Deals shoppen möchte, braucht eine aktive Prime-Mitgliedschaft oder einen kostenlosen Testzeitraum, sofern verfügbar. Der reguläre Preis liegt aktuell bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Neben den Prime-Day-Rabatten profitieren Mitglieder auch von schnellem Premiumversand sowie weiteren Vorteilen rund um Prime Video, Prime Music und mehr.

Unser Fazit: Wer ohnehin Werkzeug, Gartengeräte, Reinigungshelfer oder Küchenmaschinen sucht, sollte bei diesen Bosch-Deals nicht zu lange überlegen. Viele Angebote liegen auf Jahrestiefpreis oder sogar darunter – und genau dafür ist der Prime Day gemacht: kurz reinschauen, clever zuschlagen, lange freuen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.