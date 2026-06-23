Amazon Prime Day: Diese Griller sind nur heute reduziert!

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Der Sommer ist Grillzeit – und pünktlich zu den Amazon Prime Days 2026 gibt es einige der beliebtesten Grill-Bestseller des Jahres zu stark reduzierten Preisen. Egal ob klassischer Holzkohlegrill, moderner Gasgrill oder praktischer Kontaktgrill für Balkon und Küche: Aktuell können Prime-Mitglieder bei mehreren Top-Modellen ordentlich sparen.

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Viele dieser Grills zählen bereits jetzt zu den meistverkauften Produkten ihrer Kategorie. Wer für die Grillsaison noch aufrüsten möchte, sollte deshalb nicht zu lange warten.

Weber Compact Kettle: Der Holzkohle-Bestseller jetzt günstiger

Weber Compact Kettle Holzkohlegrill 47 cm © Weber

Wenn es um klassisches Grillen geht, gehört Weber seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Marken überhaupt. Der Weber Compact Kettle mit 47 cm Grillfläche zählt aktuell sogar zu den meistverkauften Holzkohlegrills auf Amazon.

Das Modell bietet eine porzellanemaillierte Oberfläche, integriertes Deckelthermometer und eine großzügige Grillfläche für Familie und Freunde.

Besonders interessant: Der Grill trägt aktuell den Titel "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie Holzkohlegrills.

Statt 100,84 Euro kostet das Modell derzeit nur 75,68 Euro.

Tefal OptiGrill+: Einer der beliebtesten Kontaktgrills überhaupt

Wer unabhängig vom Wetter grillen möchte, sollte einen Blick auf den Tefal OptiGrill+ werfen. Das Modell gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Kontaktgrills auf Amazon.

Dank automatischer Dickenerkennung passt der Grill Temperatur und Garzeit automatisch an das Grillgut an. Zusätzlich stehen sechs Programme für unterschiedliche Lebensmittel zur Verfügung.

Mit über 15.000 Bewertungen und mehr als 1.000 Käufen im vergangenen Monat zählt der OptiGrill zu den absoluten Prime-Day-Highlights.

Der Preis sinkt aktuell von 171,42 Euro auf nur 93,78 Euro.

KESSER BBQ Smoker XL: Perfekt für große Grillabende

KESSER® Grill Grillwagen BBQ Smoker XL © KESSER®

Wer gerne für mehrere Personen grillt, findet im KESSER Grillwagen BBQ Smoker XL eine interessante Alternative.

Der Holzkohlegrill verfügt über einen Deckel mit Thermometer, große Grillfläche, praktische Ablagen sowie einen klassischen Smoker-Look.

Gerade für Gartenpartys und längere Grillabende bietet das Modell viel Platz und Flexibilität.

Aktuell kostet der Grillwagen nur 109,72 Euro statt 151,06 Euro.

Weber Spirit II E-210: Premium-Gasgrill mit starkem Rabatt

Weber Spirit II E-210 Gasgrill © Weber

Für viele Grillfans gilt ein Gasgrill als die komfortabelste Lösung. Der Weber Spirit II E-210 gehört dabei zu den beliebtesten Modellen des Herstellers.

Ausgestattet mit zwei leistungsstarken Brennern, dem GS4-Grillsystem, hochwertigen Gourmet-BBQ-Rosten und praktischen Seitenablagen bietet der Grill alles, was man für entspannte Grillabende benötigt.

Besonders beeindruckend fällt der aktuelle Rabatt aus:

Statt 504,03 Euro kostet der Gasgrill derzeit nur 323,80 Euro.

Damit sparen Käufer mehr als 180 Euro.

Warum Grill-Angebote am Prime Day so gefragt sind

Grills gehören jedes Jahr zu den beliebtesten Sommer-Produkten auf Amazon. Gerade während der Prime Days nutzen viele Käufer die Gelegenheit, hochwertige Markenmodelle deutlich günstiger zu erwerben.

Besonders Weber-Produkte, große Smoker und Kontaktgrills gehören traditionell zu den Angeboten, die schnell vergriffen sein können.

Fazit

Die Amazon Prime Days 2026 bieten Grillfans einige der stärksten Angebote des Sommers. Ob klassischer Weber-Holzkohlegrill, moderner Kontaktgrill von Tefal, großer BBQ-Smoker oder hochwertiger Gasgrill – aktuell lassen sich bei vielen Bestsellern erhebliche Summen sparen.

Wer ohnehin einen neuen Grill für den Sommer gesucht hat, findet jetzt eine der besten Gelegenheiten des Jahres. Besonders die beliebten Weber-Modelle dürften bei der aktuellen Nachfrage nicht lange auf Lager bleiben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.