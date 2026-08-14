Sommer-Sale: Diese Pool-Floats sind jetzt besonders günstig

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Sommer, Sonne und ab ins Wasser: Gerade an heißen Tagen gehören Luftmatratzen und aufblasbare Pool-Gadgets zu den beliebtesten Begleitern für Pool und Urlaub. Wer für die nächsten Sommertage noch etwas sucht, sollte einen Blick auf diese drei Modelle werfen. Preise und Verfügbarkeit können sich allerdings jederzeit ändern – insbesondere bei zeitlich begrenzten Angeboten.

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LONEEDY Pool-Floats im 2er-Set: Gemeinsam auf dem Wasser entspannen

Die LONEEDY aufblasbaren Schwimm-Liegen kommen direkt im Doppelpack und sind damit interessant, wenn Sie nicht alleine am Pool entspannen möchten. Die gelben Floats sind für Erwachsene gedacht und eignen sich sowohl zum entspannten Treibenlassen als auch für Poolpartys und Wasserspiele.

LONEEDY 2 Stück gesetzte aufblasbare Schwimm Reihe Spielwaren © LONEEDY

Je nach gewählter Variante liegt der von Ihnen angegebene Preis zwischen 19,94 und 45,98 Euro. Bei Amazon erreicht das Produkt 3,4 von 5 Sternen aus mehr als 1.200 Bewertungen.

Unser Eindruck: Vor allem das 2er-Set macht die LONEEDY-Floats zu einer unkomplizierten Wahl für Paare, Freunde oder die nächste Poolparty.

SOLAVERO Tanning Pool: Fast wie eine schwimmende Sonnenliege

Deutlich größer fällt der SOLAVERO Tanning Pool aus. Mit 190 × 130 Zentimetern bietet er viel Platz und ist laut Hersteller für eine Belastung von bis zu 200 Kilogramm ausgelegt.

SOLAVERO Tanning Pool 190x130 cm © SOLAVERO

Zur Ausstattung gehören ein abnehmbares Kopfkissen, zwei Getränkehalter und Griffe. Damit können Sie es sich auf dem Wasser bequem machen und gleichzeitig ein Getränk griffbereit abstellen. Durch seine Größe lässt sich das Modell zudem eher als aufblasbare Pool-Lounge denn als klassische schmale Luftmatratze betrachten.

Besonders interessant ist aktuell der Preis: Aktuell kostet das Modell im zeitlich begrenzten Angebot 33,25 Euro statt 40,33 Euro, was einer Ersparnis von 18 Prozent entspricht. Das Produkt ist allerdings noch neu bei Amazon und hat bislang lediglich eine Bewertung – die aktuelle Bewertung von 5,0 Sternen ist deshalb noch wenig aussagekräftig.

Unser Eindruck: Wenn Sie möglichst viel Liegefläche und etwas mehr Komfort möchten, ist der SOLAVERO unter diesen drei Produkten die spannendste Option.

Intex Aquascooter: Der günstige Spaß für den Pool

Beim Intex 57520NP Aquascooter steht weniger das Sonnenbaden als der Badespaß im Vordergrund. Das aufblasbare Reittier misst 117 × 77 Zentimeter und fällt durch sein farbenfrohes Wasserscooter-Design auf.

LONEEDY 2 Stück gesetzte aufblasbare Schwimm Reihe Spielwaren © LONEEDY

Für 15,01 Euro ist es zugleich das günstigste der hier vorgestellten Produkte. Interessant ist außerdem die große Zahl an Rezensionen: Nach Ihren Angaben erreicht der Aquascooter 4,4 von 5 Sternen bei mehr als 9.200 Bewertungen und wurde zuletzt über 900-mal innerhalb eines Monats gekauft.

Unser Eindruck: Für Familien und alle, die statt einer klassischen Luftmatratze lieber ein verspieltes Pool-Gadget suchen, ist der Intex Aquascooter eine günstige Alternative.

Unser Fazit: Welcher Pool-Float lohnt sich?

Wenn Sie zu zweit entspannen möchten, ist das LONEEDY 2er-Set interessant. Wer dagegen möglichst bequem auf dem Wasser liegen möchte, bekommt beim SOLAVERO Tanning Pool mit Kopfkissen und Getränkehaltern deutlich mehr Komfort. Der Intex Aquascooter ist wiederum unsere Wahl für alle, bei denen der Spaß im Wasser im Vordergrund steht.

Gerade bei Sommerartikeln können Angebote und Verfügbarkeit schnell wechseln. Wenn Sie ohnehin noch eine Luftmatratze oder einen Pool-Float für die warme Jahreszeit benötigen, lohnt sich daher ein Blick auf die aktuellen Preise.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.