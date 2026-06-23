Levi’s im Prime-Day-Fieber: Jeans, Jacken & Basics jetzt zum Tiefpreis

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Zum Prime Day 2026 sind bei der Kult-Marke Levi‘s Jeans, Shorts, Jacken, Shirts und Accessoires stark reduziert. Wir zeigen die besten Deals, die jetzt besonders günstig zu haben sind.

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Levi’s am Prime Day 2026: Passt alles

Bei einer Kult-Denim steht ziemlich sicher Levi’s auf dem Etikett. Die Marke prägt seit Jahrzehnten den Jeans-Look, der einfach immer geht. Vom Klassiker für jeden Tag bis zum sommerlichen Schnapper ist beim diesjährigen Prime Day alles dabei. Wir haben uns die spannendsten Angebote angesehen und zeigen, welche Levi’s-Produkte jetzt besonders günstig sind.

Diese Levi’s-Produkte sind am Prime Day 2026 besonders günstig

Levi’s Herren Jeanshose 501 Original

Die Levi’s 501* ist nicht einfach irgendeine Jeans, sondern der Levi’s-Klassiker schlechthin. Der Straight Fit sitzt gerade an Gesäß und Oberschenkeln, die mittlere Leibhöhe sorgt für den typischen 501-Look. Praktisch: Der Stoffmix mit Baumwolle, Polyester und Elasthan macht die Hose robust, aber nicht steif wie ein Brett. So funktioniert sie im Alltag mit T-Shirt und Sneakern genauso gut wie mit Hemd oder Pullover.

Deal-Check: Zum Prime Day für 52,68 statt 110,93 Euro erhältlich. Das macht 53 Prozent Rabatt – günstiger war die Jeans in diesem Jahr noch nicht.

Levi’s Jeanshose 501 Original – für 52,68 statt 110,93 Euro bei Amazon* © Levi’s

Levi’s Damen 315 Shaping Bootcut Jeans

Diese Jeans bringt Retro-Flair und Figur-Forming in einem Schnitt zusammen. Die 315 Shaping Bootcut* sitzt in der Taille, läuft am Bein leicht ausgestellt aus und soll dadurch optisch strecken. Besonders spannend ist der formende Einsatz im Bauchbereich, der die Silhouette glatter wirken lässt. Der Materialmix mit Baumwolle, Viskose, Polyester und Elasthan bringt genug Stretch mit, damit die Jeans nicht nur gut aussieht, sondern sich auch bequem trägt.

Levi’s 315 Shaping Bootcut Jeans – für 51,14 statt 62,44 Euro bei Amazon* © Levi’s

Deal-Check: Aktuell für 51,14 statt 62,44 Euro zu haben. Das entspricht 18 Prozent Rabatt. Sie war zwar schon einmal günstiger, ist jetzt aber aktuell zum Amazon-Tiefpreis erhältlich.

Levi’s Herren 405 Standard Denim Shorts

Im Sommer sind Denim-Shorts fast ein Muss: Die Levi’s 405* ist so ein Teil, das im Kleiderschrank nicht lange Pause macht. Sie kommt als klassische 5-Pocket-Shorts, besteht aus einer angenehmen Baumwollmischung mit leichtem Stretch und bringt Used-Effekte für den lässigen Look mit. Die 10-Zoll-Schrittlänge macht sie alltagstauglich, ohne zu kurz zu wirken. Für Urlaub, Festival, Gartenparty oder einfach warme Tage in der Stadt ist das ein ziemlich unkomplizierter Fang.

Deal-Check: Zum Prime Day für 37,69 statt 45,28 Euro im Angebot. Das sind 17 Prozent Rabatt – und selten war diese Shorts günstiger zu haben.

Levi’s 405 Denim Shorts – für 37,69 statt 45,28 Euro bei Amazon* © Levi’s

Link: https://www.amazon.de/dp/B0FC6ZL5GC?tag=oe24-c4rocks-21

© Levi’s

Levi’s 405 Denim Shorts – für 37,69 statt 45,28 Euro bei Amazon*

Levi’s Herren XX Chino Taper II Casual Shorts

Wenn Denim gerade mal Pause haben darf, kommt diese Chino-Shorts wie gerufen. Die XX Chino Taper II* ist leichter, etwas cleaner und trotzdem typisch Levi’s. Sie sitzt regulär, wird zum Knie hin schmaler und bringt durch den Stretchanteil mehr Bewegungsfreiheit mit. Der Twill-Stoff macht sie ideal für warme Tage, an denen es zwar lässig, aber nicht zu schluffig aussehen soll. Mit T-Shirt geht sie entspannt, mit Polo wirkt sie sofort etwas eleganter.

Deal-Check: Prime-Day-Preis 30,64 statt 60,50 Euro. Das sind 49 Prozent Rabatt – und sogar 18 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Levi’s XX Chino Taper II Casual Shorts – für 30,64 statt 60,50 Euro bei Amazon* © Levi’s

Levi’s Damen 501 Original Denim-Shorts

Die kurze Schwester der legendären 501 ist ein Sommerklassiker mit ordentlich Kultfaktor. Die Levi’s 501 Original Denim-Shorts* bringt den typischen geraden Look, eine entspannte Passform und genau dieses unkomplizierte Styling-Potenzial mit, das morgens Zeit spart. Top, Bluse, Oversize-Shirt oder Bikini dazu – die Shorts macht vieles mit und wirkt nie bemüht. Wer eine Jeansshorts sucht, die nicht nach einer Saison wieder aus der Mode ist, ist hier richtig.

Deal-Check: Jetzt für 34,36 statt 44,09 Euro erhältlich. Das entspricht 21 Prozent Rabatt – in diesem Jahr war sie noch nicht günstiger.

Levi’s 501 Original Denim-Shorts – für 34,36 statt 44,09 Euro bei Amazon* © Levi’s

Levi’s Damen Original Trucker Denim-Jacke

Die Trucker Jacket* ist so etwas wie der Joker im Kleiderschrank: drüberziehen, fertig, sieht gut aus. Dieses Damenmodell besteht aus 100 Prozent Baumwolle und setzt auf den klassischen Jeansjacken-Look, der zu Kleid, Jeans, Rock oder Stoffhose funktioniert. Gerade an kühleren Sommerabenden ist sie äußerst praktisch.

Deal-Check: Zum Prime Day für 52,46 statt 131,09 Euro erhältlich. Das macht satte 60 Prozent Rabatt – und liegt 28 Prozent unter dem bisherigen Jahrestiefpreis.

Levi’s Original Trucker Denim-Jacke – für 52,46 statt 131,09 Euro bei Amazon* © Levi’s

Levi’s Ss Original Housemark T-Shirt

Ein gutes Logo-Shirt kann mehr, als man denkt. Das Levi’s Housemark Tee* ist so ein unkompliziertes Basic, das unter der Jacke, zur Jeans oder zur Shorts sofort funktioniert. Der Schnitt bleibt klassisch, der Look clean, das Logo setzt den Markenakzent. Gerade bei Basics lohnt sich der Blick auf den Preis: Für unter elf Euro ist das hier ein sehr heißer Kandidat.

Deal-Check: Prime-Day-Preis 15,23 statt 25,21 Euro. Das entspricht 40 Prozent Rabatt – und ist günstiger als im gesamten bisherigen Jahr.

© Levi’s

Levi’s Housemark Polo-Hemd

Polo statt T-Shirt, aber bitte nicht spießig? Genau dafür ist das Levi’s Housemark Polo* wie gemacht. Es besteht aus 100 Prozent Baumwolle, kommt mit klassischem Kragen und kleinem Logo auf der Brust. Der leichte Piqué-Stoff macht es luftig genug für warme Tage, während der Schnitt ordentlich wirkt. Wer im Sommer zwischen Freizeit, Büro und Abendessen nicht ständig das Outfit wechseln möchte, bekommt hier einen ziemlich vielseitigen Begleiter.

Deal-Check: Zum Prime Day für 25,44 statt 45,38 Euro erhältlich. Das macht 44 Prozent Rabatt und bringt ein starkes Levi’s-Basic in die Schnäppchenzone.

Levi’s Housemark Polo-Hemd – für 25,44 statt 45,38 Euro bei Amazon* © Levi’s

Levi’s New Duncan Gürtel

Eine gute Jeans braucht einen guten Gürtel – klingt simpel, macht oft aber den Unterschied. Der Levi’s New Duncan Gürtel* besteht aus echtem Rindsleder und setzt auf einen klassischen Look, der zu Denim, Chino und Shorts passt. Gerade bei Accessoires zahlt sich Schlichtheit aus: keine wilden Details, sondern ein Teil, das morgens schnell gegriffen ist und zum Rest passt. Für alle, die ihren Jeans-Look sauber abrunden möchten, ist das ein Deal mit großem Alltagsnutzen.

Deal-Check: Aktuell für 17,09 statt 35,24 Euro zu haben. Das sind 52 Prozent Rabatt – und 26 Prozent günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Levi’s New Duncan Gürtel – für 17,09 statt 35,24 Euro bei Amazon* © Levi’s

Levi’s Boxer Unterwäsche Herren, 3er-Pack

Unterwäsche-Deal mit Markenbonus: Das Levi’s Boxer-Set* bringt gleich drei Basic-Boxershorts in die Wäscheschublade – schlicht, bequem und absolut alltagstauglich. Die Baumwollunterwäsche setzt auf einen elastischen Bund und ist so gemacht, dass sie angenehm sitzt, ohne ständig zu verrutschen. Wer bei Levi’s nicht nur an Jeans denkt, kann sich hier ein praktisches Wäsche-Upgrade zum starken Prime-Day-Preis sichern.

Deal-Check: Zum Prime Day für 27,72 statt 46,28 Euro erhältlich. Das macht 40 Prozent Rabatt – stark für ein Levi’s-Unterwäsche-Set im 3er-Pack.

Levi’s Boxer Unterwäsche Herren, 3er-Pack – für 27,72 statt 46,28 Euro bei Amazon* © Levi’s

Levi’s Baseball-Cap

Diese Cap* ist der schnelle Style-Retter für Bad-Hair-Days, Sonne im Gesicht oder einfach den sportlich-lässigen Abschluss eines Outfits. Sie besteht aus 100 Prozent Baumwolle, kommt mit dem kultigen Levi’s Red Tab und hat einen verstellbaren Verschluss. Der Look bleibt bewusst schlicht, dadurch passt die Kappe zu Jeansjacke, Hoodie, T-Shirt oder Sommerhemd.

Deal-Check: Aktuell für 15,01 statt 20,11 Euro erhältlich. Das macht 25 Prozent Rabatt – kein riesiger Preissturz, aber ein guter Deal für ein Levi’s-Accessoire.

Levi’s Baseball-Cap – für 15,01 statt 20,11 Euro bei Amazon* © Levi’s

© Levi’s

Prime Day 2026: Gut, zu wissen

Der Amazon Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni und bringt vier Tage lang exklusive Angebote für Prime-Mitglieder mit. Wer die Deals nutzen möchte, braucht also eine aktive Prime-Mitgliedschaft oder kann, falls verfügbar, den 30-tägigen Gratiszeitraum nutzen. Besonders praktisch: Prime bedeutet nicht nur Zugriff auf die Prime-Day-Angebote, sondern bringt auch eine schnelle, kostenlose Lieferung für viele Artikel sowie weitere Vorteile wie Prime Video, Amazon Music und Prime Gaming mit.

Unser Fazit: Wer ohnehin Kleidung, Basics oder Sommerteile shoppen wollte, sollte die Prime-Day-Deals checken. Gerade bei Marken wie Levi’s können sich die Rabatte richtig lohnen – vor allem dann, wenn Klassiker wie 501 Jeans, Trucker-Jacken oder gute Basics deutlich unter dem bisherigen Preisniveau liegen. Aber wie immer gilt: Wer den passenden Deal sieht, sollte nicht zu lange warten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.