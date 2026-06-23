Von Creami bis Crispi: Ninja haut zum Prime Day die Küchen-Kracher raus

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Der Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni – und Ninja-Fans können jetzt ganz genau hinschauen. Von Eiscreme-Maschine über Heißluftfritteuse bis Pizzaofen sind viele Bestseller aktuell zum Tiefpreis zu haben. Wir haben die stärksten Deals für Sie gesammelt.

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Ninja-Deals am Prime Day 2026: Diese Preise knuspern richtig

Der Prime Day ist zurück – und es gibt gleich vier Tage lang Rabatt-Action. Besonders spannend wird es bei Ninja. Die Marke hat sich längst vom Geheimtipp zum Küchen-Dauerbrenner gemausert: Airfryer, Mixer, Eiscreme-Maschinen und Outdoor-Geräte landen regelmäßig auf Wunschlisten – und zum Prime Day purzeln die Preise teils kräftig. Ob schnelle Pommes, cremiges Eis, Slushies wie aus dem Urlaub oder Pizza mit knusprigem Boden: Diese Ninja-Deals haben ordentlich Biss.

Hier gibt’s alle Prime-Day-Deals von Ninja auf einen Blick!

Diese Ninja-Produkte sind am Prime Day besonders günstig

Ninja Creami Deluxe

Eiscreme, Sorbet, Frozen Joghurt, Milchshake oder Slushi? Die Ninja Creami Deluxe* ist so etwas wie der Dessert-DJ für die Küche: Sie stellt cremige Eiskreationen nach Lust und Laune her. Besonders stark ist die 2-in-1-Geschmacksoption, mit der Sie unterschiedliche Zutaten in einem Behälter kombinieren können. So wird aus Vanille auf Wunsch halb Schoko-Cookie, halb Frucht-Alarm. Wer im Sommer gern experimentiert, bekommt hier sehr viel Spielraum.

· 10 Programme für Eis, Sorbet, Frozen Joghurt, Slushi & Co.

· 2 Behälter im Lieferumfang

· 2-in-1-Geschmacksfunktion für kreative Kombinationen

Deal-Check: Zum Prime Day für 211,75 statt 272,26 Euro – das entspricht rund 22 Prozent Rabatt und liegt auf dem günstigsten Niveau seit mehreren Monaten.

Ninja Creami Deluxe – für 211,75 statt 272,26 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Blast Max Mixer im Doppelpack

Zwei Mixer, ein Deal – und ja, da stellt sich kurz die Frage: Braucht man wirklich direkt zwei tragbare Mixer? Die Antwort kann schneller Ja lauten, als gedacht: Einer fürs Büro, einer für daheim. Einer für Smoothies, einer für Protein-Shakes. Oder einer für Sie, einer für jemanden, der sonst ständig Ihren Mixer mitbenutzt. Der Ninja Blast Max* ist kabellos, kompakt und auf extraschnelle Drinks ausgelegt.

· 2 tragbare Mixer im Set

· Kabellose Nutzung für unterwegs, Büro oder Küche

· Praktisch für Smoothies, Shakes und schnelle Drinks

Deal-Check: Zum Prime Day für 100,84 statt 151,25 Euro – rund 33 Prozent Rabatt. Besonders guter Deal, wenn tatsächlich beide Geräte genutzt werden.

Ninja Blast Max Doppelpack – für 100,84 statt 151,25 Euro bei Amazon*

Ninja Slushi-Maschine in Stone-Gold

Sommer im Glas, aber ohne Warteschlange an der Eisdiele: Die Ninja Slushi* stellt im Nu gefrorene Drinks, Slushies und eiskalte Erfrischungen her. Gerade für Familien, Gartenpartys oder alle, die sich bei Hitze gern kreativ erfrischen, ist das ein echter Spaßmacher. Wir mögen den Deal besonders, weil der Preis nicht nur hübsch schmilzt, sondern auch deutlich günstiger als überall anders ist.

· Für Slushies und eiskalte Getränkekreationen

· Ausführung in Stone-Gold

· Spannend für Sommerpartys und Familien mit Kindern

Deal-Check: Zum Prime Day für 201,66 statt 352,93 Euro – rund 43 Prozent Rabatt. Das ist der beste Preis seit März und einer der stärksten Ninja-Deals der Aktion.

Ninja Slushi Stone-Gold – für 201,66 statt 352,93 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse

Die Ninja Foodi Max Dual Zone* ist der Airfryer für alle, die nicht gern in Etappen essen. Zwei getrennte Kochzonen machen es möglich, Pommes und Gemüse, Nuggets und Kartoffelspalten oder Fisch und Beilage parallel zuzubereiten. Mit 9,5 Litern Fassungsvermögen ist ordentlich Platz vorhanden, die Funktionen reichen von Heißluftfrittieren über Max Crisp bis Backen, Aufwärmen und Dörren. Wir mögen vor allem den Alltagsvorteil: Zwei Fächer, zwei Speisen, ein gemeinsames Fertigwerden – das klingt nach weniger Küchenstress.

· 9,5 Liter Fassungsvermögen in 2 Kochzonen

· Funktionen: Air Fry, Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen

· Spülmaschinenfeste Teile mit Antihaftbeschichtung

Deal-Check: Zum Prime Day für 150,24 statt 242 Euro – rund 38 Prozent Rabatt. Nicht der absolute Allzeit-Bestpreis, aber aktuell der beste Preis im Netz.

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse – für 150,24 statt 242 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Heißluftfritteuse Max Pro

Wer keine Doppelkammer braucht, sondern einfach eine starke klassische Heißluftfritteuse sucht, landet schnell bei der Ninja Max Pro*. Der 6,2-Liter-Korb bietet genug Platz für größere Portionen, bleibt aber kompakter als viele XXL-Modelle. Neben Air Fry kann das Gerät auch rösten und backen – praktisch, wenn der Ofen aus bleiben soll. Wir finden: Das ist genau so ein Prime-Day-Deal, der nicht viel Tamtam braucht. Viel Platz, einfache Bedienung, starker Preis!

· 6,2-Liter-Korb für größere Portionen

· Air Fry, Rösten und Backen in einem Gerät

· Spülmaschinenfeste Komponenten

Deal-Check: Zum Prime Day für 90,74 statt 151,25 Euro – rund 40 Prozent Rabatt, das lohnt sich!

Ninja Heißluftfritteuse Max Pro – für 90,74 statt 151,25 Euro bei Amazon* © Ninja

Link: https://www.amazon.de/dp/B0CZXXVKS7?tag=oe24-c4rocks-21

© Ninja

Ninja Heißluftfritteuse Max Pro – für 90,74 statt 151,25 Euro bei Amazon*

Ninja Crispi Pro XL

Die Ninja Crispi Pro XL* macht einiges anders: Statt klassischer Schublade kommen hitzebeständige Glasbehälter zum Einsatz. Das ist nicht nur optisch frisch, sondern auch praktisch, weil Speisen direkt im Behälter zubereitet, serviert und mit Deckel aufbewahrt werden können. Im Lieferumfang stecken ein großer 5,7-Liter-Behälter und eine kleinere 2,3-Liter-Variante. Dazu kommen fünf voreingestellte Programme. Wir mögen besonders den Meal-Prep-Gedanken: kochen, essen, Reste sichern – weniger Umfüllen, weniger Chaos.

· 2 Glasbehälter mit 5,7 und 2,3 Litern Volumen

· 5 voreingestellte Programme

· Inklusive Aufbewahrungsdeckeln

Deal-Check: Zum Prime Day für 201,67 statt 252,10 Euro – 20 Prozent Rabatt. Die XL-Version fällt erstmals seit Marktstart unter 200 Euro.

Ninja Crispi Pro XL – für 201,67 statt 252,10 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro

Hier wird gemixt, was das Zeug hält: Der Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro* arbeitet mit 1.200 Watt und BlendSense-Technologie. Das Gerät erkennt automatisch, wie lange gemixt werden sollte und nimmt Smoothies, Suppen, Dips oder Crushed Ice sportlich. Mehr als 15 Funktionen, manuelle Modi und Automatikprogramme machen den Mixer flexibel. Wir mögen vor allem die einfache Bedienung – gerade wenn es morgens schnell gehen muss.

· 1.200-Watt-Motor

· BlendSense-Technologie

· Mehr als 15 Funktionen mit manuellen und automatischen Modi

Deal-Check: Zum Prime Day für 131,09 statt 221,84 Euro – rund 41 Prozent Rabatt. Das Modell erreicht erneut Bestpreisniveau.

Ninja 2-in-1 Detect Power Mixer Pro – für 131,09 statt 221,84 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Artisan Outdoor-Pizzaofen

Der Ninja Artisan Outdoor-Pizzaofen* kombiniert die Pizza-Zubereitung mit Back- und Air-Fry-Funktionen. Zum Zubehör gehören unter anderem ein 30-cm-Pizzastein, Servierbrett, Pizzaschale, Backblech, Pizza-Wiegemesser und Air-Fry-Korb. Damit wird das Gerät zum kleinen Outdoor-Allrounder für Balkon, Terrasse oder Garten. Wir mögen den Deal, weil hier gleich ein komplettes Pizza-Set kommt.

· 4-in-1-Funktionen inklusive Pizza, Backen und Air Fry

· 30-cm-Pizzastein

· Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

Deal-Check: Zum Prime Day für 292,43 statt 403,36 Euro – rund 28 Prozent Rabatt. Der Preis liegt deutlich unter 300 Euro und damit auf einem seltenen Angebotsniveau.

Ninja Artisan Outdoor-Pizzaofen – für 292,43 statt 403,36 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine

Espresso am Morgen, Cold Brew am Nachmittag, Filterkaffee fürs Wochenende: Die Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine* kocht nicht nur Kaffee, sondern liefert eine große Auswahl. Dazu kommen vier automatische Schaumeinstellungen, was leckeren Cappuccino, Latte und andere Milchkaffee-Kreationen per Knopfdruck ermöglicht. Wir finden: Wer gern zwischen Kaffeespezialitäten wechselt, bekommt hier ein Gerät mit viel Spielraum.

· 3-in-1 für Espresso, Cold Brew und Filterkaffee

· 4 automatische Schaumeinstellungen

· Edles Design

Deal-Check: Zum Prime Day für 398,30 statt 554,62 Euro – rund 28 Prozent Rabatt. Die Maschine war im letzten Jahr nie günstiger.

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine – für 398,30 statt 554,62 Euro bei Amazon* © Ninja

Ninja FrostVault Kühlbox mit Rollen

Diese Kühlbox ist der rollende Frische-Tresor für Ausflüge, Camping und Gartenpartys. Die Ninja FrostVault* kommt mit Rollen, Isolierung und integrierter Dry-Zone-Schublade, in der Lebensmittel bei Kühlschranktemperatur gelagert werden können. Dazu gibt es eine Ninja-Thirsti-Flasche und einen Kühlakku. Wir mögen den praktischen Ansatz: Getränke kalt, Snacks trocken, alles mobil – genau so soll eine Kühlbox im Sommer arbeiten.

· Kühlbox mit Rollen und Isolierung

· Integrierte Dry-Zone-Schublade

· Inklusive Ninja-Thirsti-Flasche und Kühlakku

Deal-Check: Zum Prime Day für 231,92 statt 342,85 Euro – rund 32 Prozent Rabatt. Günstiger als im gesamten letzten Jahr.

Ninja FrostVault Kühlbox mit Rollen – für 231,92 statt 342,85 Euro bei Amazon* © Ninja

Prime Day 2026: Wer mitshoppen will, braucht Prime

Der Amazon Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni und richtet sich vor allem an Prime-Mitglieder. Diese bekommen exklusiven Zugriff auf zahlreiche Deals in mehr als 35 Kategorien. Wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann Amazon Prime in der Regel 30 Tage kostenlos testen und damit auch Prime-Day-Angebote nutzen. Zu den Vorteilen zählen unter anderem schneller kostenloser Versand, exklusive Shopping-Deals, Prime Video, Amazon Music und weitere Dienste.

Unser Fazit: Bei Ninja lohnt sich der Blick dieses Jahr besonders. Vom Airfryer bis zur Eismaschine sind einige Geräte so stark reduziert, dass der Prime Day seinem Namen alle Ehre macht. Aber wie immer gilt: Preise können sich schnell ändern, Angebote können auslaufen – wer seinen Favoriten von Ninja gefunden hat, sollte nicht zu lange zögern!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.