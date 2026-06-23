Prime Day 2026: Das sind aktuell die besten E-Scooter-Angebote!

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Die besten E-Scooter-Angebote der Amazon Prime Days sind da: Vom beliebten Xiaomi-Bestseller bis zum Premium-Scooter mit bis zu 130 Kilometern Reichweite gibt es aktuell starke Rabatte. Wer sparen möchte, sollte nicht zu lange warten.

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Besonders interessant: Viele der Modelle verfügen über eine deutsche Straßenzulassung und gehören bereits jetzt zu den meistverkauften E-Scootern auf Amazon. Wer sich einen neuen Elektroroller sichern möchte, sollte daher nicht zu lange warten.

Xiaomi E-Scooter: Der Amazon-Bestseller jetzt günstiger

Xiaomi E-Scooter 4 Lite, 4 Pro Plus, 4 Ultra, 5 Elite, 5, 5 Plus, 5 Pro oder 5 Max mit Deutscher Straßenzulassung © Xiaomi

Wenn es um E-Scooter geht, gehört Xiaomi seit Jahren zu den beliebtesten Herstellern überhaupt. Die verschiedenen Modelle der aktuellen Serie zählen regelmäßig zu den meistverkauften Scootern auf Amazon.

Kein Wunder: Die Xiaomi-Scooter überzeugen mit modernem Design, deutscher Straßenzulassung und hoher Alltagstauglichkeit für Pendler und Freizeitfahrer.

Aktuell gibt es die Modelle bereits ab 334,33 Euro statt 403,36 Euro. Damit sparen Käufer rund 17 Prozent gegenüber dem regulären Preis.

HITWAY H6: Bis zu 70 Kilometer Reichweite

HITWAY H6 E Scooter mit Straßenzulassung © HITWAY

Wer besonders viel Reichweite sucht, sollte einen Blick auf den HITWAY H6 werfen.

Der E-Scooter verfügt über einen 500-Watt-Motor, eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern, integrierte Blinker, App-Steuerung sowie ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse.

Dank Dual-Ladeanschluss soll der Akku bereits nach rund 3,5 Stunden wieder vollständig geladen sein.

Aktuell kostet der HITWAY H6 nur 410,56 Euro statt 483,00 Euro.

HITWAY H11: Das Premium-Modell für anspruchsvolle Fahrer

HITWAY H11 E Scooter mit Straßenzulassung © HITWAY

Für alle, die maximale Leistung suchen, gehört der HITWAY H11 zu den spannendsten Prime-Day-Angeboten.

Das Modell bietet Dualantrieb, starke Akkutechnik, eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern, NFC-Funktion, App-Steuerung sowie große 10-Zoll-Vakuumreifen.

Besonders beeindruckend ist die enorme Reichweite, die den H11 auch für längere Strecken interessant macht.

Mit einer Bewertung von 4,8 von 5 Sternen zählt der Scooter bereits jetzt zu den beliebtesten Modellen seiner Klasse.

Während der Prime Days sinkt der Preis von 1.210,07 Euro auf 1.028,56 Euro.

Warum E-Scooter aktuell besonders gefragt sind

Gerade im Sommer gehören E-Scooter zu den beliebtesten Mobilitäts-Produkten überhaupt. Sie eignen sich für den Arbeitsweg, kurze Besorgungen oder entspannte Fahrten durch die Stadt.

Während der Prime Days nutzen viele Käufer die Gelegenheit, hochwertige Modelle deutlich günstiger zu erwerben.

Deshalb gehören E-Scooter regelmäßig zu den Produkten, die während großer Rabattaktionen schnell vergriffen sein können.

Welcher E-Scooter lohnt sich am meisten?

Für viele Käufer dürfte der Xiaomi E-Scooter aktuell das attraktivste Gesamtpaket bieten. Die Kombination aus Markenqualität, Straßenzulassung und attraktivem Prime-Day-Preis macht das Modell besonders interessant.

Wer maximale Reichweite und umfangreiche Ausstattung sucht, findet mit dem HITWAY H6 und vor allem dem leistungsstarken HITWAY H11 zwei spannende Alternativen.

Fazit

Die Amazon Prime Days 2026 bieten einige der stärksten E-Scooter-Angebote des Jahres. Besonders Xiaomi und HITWAY locken aktuell mit attraktiven Rabatten auf beliebte Modelle.

Wer ohnehin einen E-Scooter kaufen wollte, findet jetzt eine der besten Gelegenheiten des Jahres. Aufgrund der hohen Nachfrage könnten einige Angebote jedoch schneller vergriffen sein als erwartet.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.