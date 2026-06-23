Preise runter, Staub weg: Dyson-Deals wirbeln den Prime Day auf

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Der Prime Day 2026 läuft bis zum 26. Juni und Dyson-Fans dürfen sich jetzt freuen. Ob kabelloser Staubsauger, Bodenstaubsauger fürs Parkett oder ikonischer Supersonic-Haartrockner: Wir haben die stärksten Dyson-Deals zum Tiefpreis gesammelt.

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Dyson am Prime Day 2026: So günstig wird Premium-Power jetzt

Beim Prime Day wird wieder geklickt, gespart und geshoppt, was geht. Besonders spannend sind diesmal die Deals von Dyson, denn die Marke steht seit Jahren für starke High-Tech, die im Haushalt ein Statement setzt. Wir zeigen Ihnen die Dyson-Produkte, die am Prime Day 2026 besonders günstig zu haben sind. Alle vorgestellten Geräte liegen aktuell beim Tiefpreis, einige waren bei Amazon sogar noch nie günstiger. Wer also schon länger mit einem Dyson liebäugelt, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit.

Diese Dyson-Produkte sind am Prime Day 2026 besonders günstig

Dyson V8 Origin Kabelloser Staubsauger 2026

Der Dyson V8 Origin 2026* ist der Deal für alle, die kabellos durch die Wohnung flitzen möchten, ohne sich mit Kabelsalat, schweren Geräten oder haarigen Bürsten herumzuärgern. Das neue Modell bringt 130 Airwatt Saugkraft mit, läuft bis zu 40 Minuten und lässt sich ruckzuck vom Bodenstaubsauger in einen Handstaubsauger verwandeln. Praktisch ist vor allem die Motorbar-Bodendüse mit Haarentwirrungstechnologie: Lange Haare und Tierhaare werden beim Saugen aufgenommen, ohne dass danach großes Bürsten-Gefummel ansteht. Mit zwei Saugmodi bleibt das Gerät flexibel, vom schnellen Krümel-Einsatz bis zur gründlicheren Runde durchs Heim.

Deal-Check: Zum Prime Day für 281,34 statt 382,19 Euro erhältlich. Das bedeutet 26 Prozent Rabatt und: Das 2026er-Modell war bisher noch nie günstiger zu haben.

Dyson V8 Origin Kabelloser Staubsauger 2026 – für 281,34 statt 382,19 Euro bei Amazon* © Dyson

Dyson Big Ball Parquet 2 Bodenstaubsauger

Parkett ist schön, aber empfindlich. Genau hier kommt der Dyson Big Ball Parquet 2* ins Spiel. Der Bodenstaubsauger ist auf harte Böden und besonders Parkett ausgelegt, bringt eine Spezialdüse für empfindlichere Flächen mit und liefert eine starke Reinigung auf verschiedenen Bodenarten. Die Ball-Technologie macht ihn wendig, sodass er leichter um Möbel und Ecken kurvt. Dazu kommen Radial-Root-Cyclone-Technologie, ein hocheffizientes Filtersystem und eine hygienische Behälterentleerung per Handgriff. Schön für alle, die gründlich saugen möchten, aber keine Lust haben, Staubsaugerbeutel nachzukaufen: Auch dieses Modell arbeitet beutellos.

Dyson Big Ball Parquet 2 Bodenstaubsauger – für 276,85 statt 402,35 Euro bei Amazon* © Dyson

Deal-Check: Zum Prime Day für 276,85 statt 402,35 Euro erhältlich. Das sind 31 Prozent Rabatt. Im letzten Jahr war er zwar schon einmal günstiger, aktuell ist es bei Amazon aber der absolute Tiefpreis.

Dyson Supersonic Origin Haartrockner

Der Dyson Supersonic Origin* ist der Beauty-Deal für alle, die morgens keine Lust auf Föhn-Frust haben. Der Haartrockner setzt auf einen starken, kontrollierten Luftstrom, schnelles Trocknen und präzises Styling. Besonders spannend ist die intelligente Temperaturregulierung: Sie misst die Lufttemperatur mehr als 40-mal pro Sekunde und reguliert die Hitze, um extremen Hitzeschäden vorzubeugen und den natürlichen Glanz der Haare zu bewahren. Dazu gibt es vier Temperatureinstellungen inklusive Kaltstufe sowie drei Luftstromgeschwindigkeiten.

Deal-Check: Zum Prime Day für 301,51 statt 372,10 Euro erhältlich. Das entspricht 19 Prozent Rabatt. Hin und wieder war der Haartrockner schon etwas günstiger zu haben, aktuell gibt es bei Amazon aber den günstigsten Tiefpreis im Netz.

Dyson Supersonic Origin Haartrockner – für 301,51 statt 372,10 Euro bei Amazon* © Dyson

Prime Day 2026: Wer mitshoppen will, braucht Prime

Der Prime Day richtet sich vor allem an Prime-Mitglieder. Nur mit aktiver Prime-Mitgliedschaft lassen sich viele der exklusiven Angebote nutzen. Die Mitgliedschaft kostet regulär 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Wer Prime noch nicht getestet hat, kann je nach Verfügbarkeit eine kostenlose Probephase nutzen und damit ebenfalls bei den Prime-Day-Deals zuschlagen.

Unser Fazit: Dyson-Deals nicht verstauben lassen

Dyson ist selten billig, am Prime Day aber plötzlich deutlich freundlicher zum Kontostand. Unser Deal-Tipp: Preise vergleichen, Prime-Vorteile checken und bei echten Tiefpreisen nicht zu lange warten. Gute Prime-Day-Angebote sind oft schneller weg, als der Supersonic das Haar trocknet.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.