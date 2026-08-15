Saugroboter mit Wischfunktion: Was gute Modelle 2026 können müssen

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Einmal auf "Start" drücken und Staubsaugen sowie Wischen erledigen sich fast von selbst: Moderne Saugroboter sind längst mehr als kleine Staubsauger auf Rädern. Besonders praktisch werden sie, wenn sie verschiedene Bodenarten erkennen, Tierhaare zuverlässig aufnehmen und möglichst selbstständig arbeiten. Doch wie viel Technik brauchen Sie wirklich? Zwei Modelle zeigen, wie unterschiedlich der Einstieg 2026 aussehen kann.

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MONSGA 3-in-1: Viel Funktion zum vergleichsweise kleinen Preis

Wer zunächst nicht mehrere Hundert Euro für einen Haushaltsroboter ausgeben möchte, kann sich den MONSGA Saugroboter mit Wischfunktion ansehen. Das 3-in-1-Modell kombiniert Saugen und Wischen und wird mit einer Saugleistung von 4.000 Pa angegeben.

Interessant ist vor allem die Auto-Teppich-Boost-Funktion. Auf Teppichen soll der Roboter seine Leistung automatisch erhöhen – praktisch in Wohnungen, in denen Hartböden und Teppiche kombiniert werden. Zwei Bürsten sollen außerdem dabei helfen, Schmutz und Tierhaare aufzunehmen.

MONSGA Saugroboter mit Wischfunktion 3 in 1/4000PA/140Min Laufzeit © MONSGA

MONSGA Saugroboter mit Wischfunktion 3 in 1/4000PA/140Min Laufzeit © MONSGA

Mit einer angegebenen Laufzeit von bis zu 140 Minuten ist das Gerät auch für größere Reinigungsrunden ausgelegt. Gesteuert werden kann es zusätzlich über eine App.

Zum von Ihnen angegebenen Zeitpunkt kostet das Modell im Angebot 119,99 Euro statt 161,34 Euro. Bei Amazon kommt es auf 4,5 von 5 Sternen aus mehr als 1.400 Bewertungen.

Für wen eignet er sich? Wenn Sie einen preiswerten Saug-Wisch-Roboter für die regelmäßige Grundreinigung suchen und auf eine große vollautomatische Reinigungsstation verzichten können, bietet der MONSGA viele der wichtigsten Basisfunktionen.

Roborock Qrevo S5V: Deutlich mehr Automatisierung

Der Roborock Qrevo S5V spielt dagegen in einer anderen Klasse. Laut Produktbeschreibung bietet er eine Saugleistung von 12.000 Pa, ein Zero-Tangle-System gegen verhedderte Haare sowie eine intelligente Hindernisvermeidung.

Besonders interessant ist jedoch das Zusammenspiel von Wischfunktion und Dockingstation. Der Wischmopp kann angehoben werden und das Multifunktions-Dock übernimmt weitere Arbeitsschritte. Eine Warmlufttrocknung gehört ebenfalls zur Ausstattung. Dadurch soll nach der eigentlichen Bodenreinigung möglichst wenig Handarbeit übrig bleiben.

roborock Qrevo S5V Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © roborock

roborock Qrevo S5V Saugroboter mit Wischfunktion&Hebarem Wischmopp © roborock

Das macht einen Unterschied: Ein Saugroboter kann noch so gut reinigen – wenn Sie ständig Behälter leeren, Mopps säubern oder Haare aus der Bürste entfernen müssen, geht ein Teil des Komfortgewinns wieder verloren.

Der von Ihnen angegebene Angebotspreis liegt bei 403,36 Euro statt 776,46 Euro. Das Modell erreicht bei Amazon 4,4 von 5 Sternen bei rund 3.500 Bewertungen.

Für wen eignet er sich? Vor allem für Haushalte, in denen der Roboter häufig fahren soll und möglichst viele Arbeitsschritte automatisiert werden sollen. Auch bei langen Haaren oder Haustieren kann das Anti-Verhedder-System interessant sein.

Was sollte ein guter Saugroboter 2026 können?

Achten Sie beim Kauf nicht ausschließlich auf möglichst hohe Pa-Werte. Entscheidend ist das Gesamtpaket. Ein zeitgemäßes Modell sollte Saugen und Wischen sinnvoll miteinander kombinieren, Teppiche berücksichtigen und sich möglichst zuverlässig durch die Wohnung bewegen.

Je höher Ihr Budget, desto wichtiger werden Komfortfunktionen: Hinderniserkennung, anhebbare Wischmopps, Systeme gegen verhedderte Haare und eine gute Station können im Alltag wesentlich mehr ausmachen als zusätzliche Zahlen auf dem Datenblatt.

Welches Modell ist die bessere Wahl?

Hier entscheidet vor allem Ihr Budget. Der MONSGA ist die interessante Option, wenn Sie für rund 120 Euro einen unkomplizierten Helfer für die regelmäßige Bodenreinigung suchen. Sie bekommen Saugen, Wischen, Teppich-Boost, App-Steuerung und eine lange angegebene Laufzeit.

Der Roborock Qrevo S5V kostet deutlich mehr, nimmt Ihnen dafür aber auch mehr Arbeit ab. Seine höhere angegebene Saugleistung, Hindernisvermeidung, der anhebbare Wischmopp und insbesondere das Multifunktions-Dock machen ihn zum komfortableren Gesamtpaket.

Unser Fazit: Ein guter Saugroboter muss 2026 nicht zwingend teuer sein. Wenn Sie lediglich die tägliche Grundreinigung automatisieren möchten, kann bereits ein günstigeres 3-in-1-Modell reichen. Soll der Roboter dagegen möglichst selbstständig arbeiten und Ihnen auch die lästigen Aufgaben rund um die Reinigung abnehmen, lohnt sich der Blick auf Modelle mit umfangreicher Dockingstation.

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