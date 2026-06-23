Drei Streifen, starke Preise: Adidas knallt zum Prime Day die Deals raus

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Der Prime Day 2026 ist in vollem Gange – und Adidas ist mit richtig starken Angeboten dabei. Ob Sneaker, Sporthose, Badeanzug oder Duft: Wir zeigen die besten Adidas-Deals, die aktuell zum Tiefpreis zu haben sind.

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Adidas-Deals am Prime Day 2026: Jetzt wird’s sportlich günstig

Prime Day heißt: kurz durchatmen, Deal checken, zugreifen. Dieses Jahr läuft Amazons großes Shopping-Event vom 23. bis 26. Juni und bringt Prime-Mitgliedern vier Tage lang exklusive Angebote in vielen Kategorien. Besonders spannend wird es für alle, die ihren Sport- und Freizeitlook auffrischen wollen, denn Adidas ist mit einer ganzen Reihe beliebter Produkte am Start. Hier kommen die Adidas-Deals, die am Prime Day besonders günstig sind.

Diese Adidas-Produkte sind besonders stark reduziert

Adidas Unisex Adilette Shower Slides

Die Adilette ist Kult: schnell reinschlüpfen, wohlfühlen, fertig. Die Shower Slides* kommen mit regulärer Passform, synthetischer Sohle und pflegeleichtem Material. Damit passen sie perfekt für Dusche, Schwimmbad, Urlaub, Balkon oder den schnellen Gang vor die Tür. Kein Leder, kein Schnickschnack, dafür genau das, was man von einer sportlichen Badesandale erwartet: unkomplizierter Komfort mit klassischem Adidas-Look.

Deal-Check: Zum Prime Day für 18,80 statt 25 Euro – 25 Prozent Rabatt und kaum je günstiger im laufenden Jahr.

Adidas Men’s Ligra 8 Indoor Schuh

Für Halle, Training und schnelle Richtungswechsel ist der Ligra 8* ein echter Sportskamerad. Das Obermaterial aus Synthetik-Leder und Mesh sorgt für ein atmungsaktives Tragegefühl, während der abriebfeste Adituff-Zehenbereich dort schützt, wo Indoor-Schuhe gern mal ordentlich arbeiten müssen. Kurz gesagt: ein funktionaler Schuh für alle, die beim Hallensport nicht rutschen, sondern liefern wollen.

Deal-Check: Zum Prime Day für 42,65 statt 70,58 Euro – 40 Prozent Rabatt und sogar günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Women’s Breaknet Sleek Schuh

Der Breaknet Sleek* macht aus dem klassischen Sneaker einen angenehm schlanken Alltagslook. Das Obermaterial besteht aus Leder und Synthetik, innen gibt es Textilfutter, unten eine Gummiaußensohle. Der perforierte Vorfußbereich bringt eine sportliche Note und kann im Alltag für ein luftigeres Gefühl sorgen. Damit passt der Schuh zum Spaziergang, zum Stadtbummel und zu Outfits, die bequem sein sollen, aber nicht nach Fitnessstudio aussehen müssen.

Deal-Check: Zum Prime Day für 38,75 statt 60,50 Euro – 36 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas WE ALLSET 3S PT

Diese Trainingshose* bringt den typischen Adidas-Vibe ziemlich lässig auf den Punkt. Sie ist regulär geschnitten, hat einen vollständig elastischen Bund und besteht aus doppelt gestricktem Material. Das macht sie zur unkomplizierten Wahl für Workout, Warm-up oder Couch-Modus nach dem Sport.

Deal-Check: Zum Prime Day für 24,85 statt 45,38 Euro – 45 Prozent Rabatt und 14 Prozent günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Herren Essentials Feelcozy Pants

Der Name sagt schon, wohin die Reise geht: Feelcozy. Diese Hose* ist regulär geschnitten, hat einen mittelhohen sowie elastischen Bund mit Kordelzug. Das Material aus 70 Prozent Baumwolle und 30 Prozent recyceltem Polyester bringt eine angenehme Mischung aus weichem Griff und sportlicher Alltagstauglichkeit. Perfekt, wenn die Hose nach Training aussehen darf, sich aber nach Sofa anfühlen soll.

Deal-Check: Zum Prime Day für 28,03 statt 50,42 Euro – 44 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Damen Essentials Woven Parachute Pants

Diese Parachute Pants* bringt Volumen, Bewegung und Sportstyle zusammen. Sie ist locker geschnitten, hat ein weites Bein, einen elastischen Bund mit Gummizug und eine Klappentasche auf der Rückseite. Das Material besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyamid. Damit ist die Hose eine gute Wahl für alle, die es luftiger und lässiger mögen als bei klassischen Leggings oder Jogginghosen.

Deal-Check: Zum Prime Day für 36,29 statt 50,42 Euro – 28 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Herren Essential French Terry Short

Sommer, Sport, Sofa – diese Shorts* ist überall dabei. Sie ist regulär geschnitten, hat einen Kordelzugverschluss und besteht aus einem French-Terry-Mix mit Baumwolle, recyceltem Polyester und Viskose. Dadurch wirkt sie sportlich, aber nicht zu technisch. Genau richtig für warme Tage, fürs Training oder für alle, die kurze Hosen am liebsten extrabequem mögen.

Deal-Check: Zum Prime Day für 22,18 statt 26,64 Euro – 17 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Damen 2in1-Shorts

Diese Shorts* ist gemacht für Bewegung – und zwar mit doppeltem Boden. Die 2-in-1-Konstruktion kombiniert eine äußere Shorts mit einer integrierten Innenshorts. Dazu kommen reguläre Passform und Kordelzug. Praktisch ist das vor allem bei Workouts, Joggingrunden oder Trainingseinheiten, bei denen mehr Halt und Bewegungsfreiheit gefragt sind.

Deal-Check: Zum Prime Day für 22,51 statt 40,33 Euro – 44 Prozent Rabatt und günstigster Preis im laufenden Jahr.

Adidas Women’s C-Back Badeanzug

Ab ins Wasser, aber bitte mit Style: Dieser Badeanzug* setzt auf einen eng anliegenden Schnitt, mit Infinitex-Material. Ob Schwimmbad, Urlaub oder regelmäßige Bahnen im Becken – der Badeanzug bleibt sportlich, schlicht und typisch Adidas. Die drei Streifen machen auch hier den Unterschied.

Deal-Check: Zum Prime Day für 21,56 statt 40,33 Euro – 47 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Unisex Cap Climacool

Diese Cap* ist bei Sonne, Lauftraining oder Outdoor-Workouts schnell Gold wert. Sie besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester, setzt auf Climacool und HEAT.RDY, hat einen vorgeformten Schirm und lässt sich am Hinterkopf verstellen. Damit sitzt sie flexibel und hilft, wenn beim Laufen oder Spazierengehen die Sonne vom Himmel knallt.

Deal-Check: Zum Prime Day für 19,15 statt 30,25 Euro – 37 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Unisex Ankle Socken im 6er-Pack

Socken sind nicht der glamouröseste Deal des Prime Day – aber einer der sinnvollsten. Dieses 6er-Pack* ist knöchellang, weich gedämpft und mit Fußgewölbeunterstützung ausgestattet. Die Materialmischung enthält Baumwolle, recycelten Polyester, Elasthan und recyceltes PA6. Dadurch sind die Socken praktische Alltagshelden für Sneaker-Looks. Und mal ehrlich: Von guten schwarzen Socken kann man fast nie genug haben.

Deal-Check: Zum Prime Day für 16,13 statt 23,20 Euro – 30 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Vibes Get Comfy – Eau de Parfum

Adidas kann auch Duft – und dieser hier riecht nach Feierabend im Flakon. Das Adidas Vibes Chill Zone Eau de Parfum* ist ein Unisex-Duft mit wärmenden Noten von Vanille und Lavendel. Es enthält natürliche ätherische Öle, ist vegan formuliert und dermatologisch getestet. Ein sommerlich-frischer Deal!

Deal-Check: Zum Prime Day für 14,26 statt 22,18 Euro – 36 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Adidas Ice Dive After Shave

Frisch und würzig: Das Adidas Ice Dive After Shave* bringt Zitrusnoten, Pfefferminze, Grapefruit und eine aromatische Basis mit Patschuli ins Badezimmer. Die Duftkomposition ist langanhaltend, vegan formuliert und dermatologisch getestet. Für unter fünf Euro ist das ein echter Mini-Deal mit Frischekick!

Deal-Check: Zum Prime Day für 4,69 statt 8,05 Euro – 42 Prozent Rabatt und günstiger als der bisherige Jahrestiefpreis.

Prime Day 2026: Das sollten Sie wissen

Der Amazon Prime Day 2026 läuft vom 23. bis 26. Juni und bietet Prime-Mitgliedern vier Tage lang Zugriff auf zahlreiche exklusive Angebote. Wer mitshoppen möchte, braucht eine aktive Prime-Mitgliedschaft. Für viele lohnt sich diese nicht nur wegen der Deals: Je nach Nutzung kommen Vorteile wie schneller Premiumversand, Prime Video, Prime Music, Prime Gaming und weitere Amazon-Services dazu.

Wer noch kein Mitglied ist, kann Prime in der Regel testen und so prüfen, ob sich das Abo wirklich auszahlt. Unser Tipp: Beim Prime Day ruhig schnell sein, aber nicht kopflos klicken. Viele Deals gelten nur zeitlich begrenzt oder solange der Vorrat reicht. Wer Preise vergleicht und auf echte Tiefpreise achtet, holt aus den vier Shopping-Tagen besonders viel raus.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.