Amazon Prime Days: Das sind die stärksten Apple-Deals!

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Die Amazon Prime Days 2026 laufen auf Hochtouren – und Apple-Fans finden aktuell einige der stärksten Angebote des Jahres. Von den beliebten AirPods über das neue iPad Air bis hin zum MacBook und iPhone sind zahlreiche Bestseller deutlich reduziert erhältlich.

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Besonders begehrte Apple-Produkte sind während der Prime Days oft schnell vergriffen, weshalb viele Käufer bereits jetzt zuschlagen.

Wer ohnehin ein Upgrade geplant hat, könnte aktuell mehrere hundert Euro sparen.

Apple AirPods 4 mit ANC: Einer der beliebtesten Prime-Day-Deals

© Apple

Zu den meistgekauften Apple-Produkten der Aktion gehören die neuen AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung.

Mit Funktionen wie Adaptivem Audio, Transparenzmodus, personalisiertem 3D-Audio und kabellosem Laden bieten die Kopfhörer viele Premium-Funktionen, die Apple-Nutzer schätzen.

Besonders beeindruckend ist die Nachfrage: Allein im vergangenen Monat wurden laut Amazon mehr als 5.000 Stück verkauft.

Aktuell kosten die AirPods nur 142,19 Euro statt 200,68 Euro.

iPad Air 13" mit M3 Chip: Das vielleicht spannendste Apple-Tablet im Angebot

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Wer ein leistungsstarkes Tablet für Arbeit, Studium oder Unterhaltung sucht, sollte das neue iPad Air genauer ansehen.

Das große 13-Zoll-Liquid-Retina-Display, der leistungsstarke M3-Chip und die Unterstützung für Apple Intelligence machen das Gerät zu einem der interessantesten Tablets im Apple-Portfolio.

Aktuell sinkt der Preis von 977,15 Euro auf 815,80 Euro.

Damit sparen Käufer über 160 Euro.

Apple iPhone 17: Das neue iPhone bereits reduziert

© Apple

Normalerweise sind aktuelle iPhones nur selten mit nennenswerten Rabatten erhältlich. Umso spannender ist das Prime-Day-Angebot für das neue iPhone 17 mit 256 GB Speicher.

Das Smartphone bietet unter anderem den leistungsstarken A19-Chip, ein 6,3-Zoll-ProMotion-Display, verbesserte Kratzfestigkeit und intelligente Kamerafunktionen.

Mit über 1.000 Käufen allein im letzten Monat zählt das Gerät bereits zu den beliebtesten Smartphones auf Amazon.

Apple MacBook Neo: Leistungsstarker Laptop zum Prime-Day-Preis

© Apple

Auch das neue MacBook Neo gehört zu den Highlights der Aktion. Ausgestattet mit dem A18 Pro Chip, 512 GB SSD-Speicher und Apple Intelligence richtet sich das Gerät an Nutzer, die ein modernes und leistungsstarkes Notebook suchen.

Dank Touch ID, langer Akkulaufzeit und Liquid Retina Display eignet sich das MacBook sowohl für Studium und Arbeit als auch für den privaten Alltag.

Aktuell kostet es 716,98 Euro statt 805,72 Euro.

Warum Apple-Angebote oft schnell verschwinden

Apple zählt traditionell zu den beliebtesten Marken während der Prime Days. Besonders Produkte wie AirPods, iPads und MacBooks gehören regelmäßig zu den ersten Artikeln, die stark nachgefragt werden oder zeitweise nicht mehr verfügbar sind.

Viele Käufer beobachten die Preise bereits seit Wochen und nutzen die Prime Days gezielt für größere Anschaffungen.

Fazit: Das sind die Apple-Highlights der Prime Days

Die Prime Days 2026 bieten Apple-Fans einige außergewöhnlich attraktive Angebote. Besonders die AirPods 4, das neue iPad Air, das iPhone 17 und das MacBook Neo gehören aktuell zu den spannendsten Deals der Aktion.

Wer ohnehin über einen Kauf nachgedacht hat, sollte nicht zu lange warten – denn gerade die beliebtesten Apple-Produkte zählen jedes Jahr zu den ersten Prime-Day-Angeboten, die stark nachgefragt werden.

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