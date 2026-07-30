NÖs kleinstes Opernhaus: Start in Kirchstetten

Am 29. Juli 2026 eröffnete das KlassikFestival Schloss Kirchstetten seine 28. Spielzeit im "kleinsten Opernhaus Österreichs" mit Rossinis Erstlingswerk "La cambiale di matrimonio" ("Der Heiratswechsel“).

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Regisseur Richard Panzenböck inszenierte die humorvolle Oper als farbenfrohe Soap Opera der 1990er-Jahre. Unter der musikalischen Leitung von Hooman Khalatbari begeisterte das spielfreudige, internationale Ensemble das Publikum mit temporeichem Belcanto-Theater.

Schloss Kirschstetten als perfekter Rahmen

Intendant Stephan Gartner betonte dazu die Bedeutung der Werkauswahl: "Mit La cambiale di matrimonio kehren wir bewusst zu den Anfängen Rossinis zurück. Bereits in seinem Erstlingswerk stecken vieler jener Qualitäten, die sein späteres Schaffen weltberühmt gemacht haben. Gerade im intimen Rahmen von Schloss Kirchstetten entfaltet diese Musik ihre ganze Unmittelbarkeit. Gleichzeitig setzen wir unseren Weg konsequent fort und schärfen unser Profil als Belcanto-Spielstätte mit besonderem Fokus auf Rossini und selten gespielte Opern."

Nach den Opern-Aufführungen, die noch bis 8. August laufen, folgen im Schlosshof vier Open-Air-Highlights: Die beliebte Reihe "Klassik unter Sternen" (13. August), berühmte Filmmusik bei "Symphonic Blockbuster" (15. August), Austropop-Legende Gert Steinbäcker (19. August) sowie ein rasanter Kabarettabend mit Gernot Kulis (21. August).