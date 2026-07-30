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"Alles weiß!"

Unwetter-Wahnsinn brachte Monster-Hagel

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Ein Mann schaufelt in Gummistiefeln und Warnjacke Hagel vor einem Haus in der Steiermark.
© FF Schober
In der Steiermark gab es ebenso heftigen Regen - und auch Hagel-Gewitter.
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Nicht nur in Tirol sorgten heftige Unwetter am Mittwoch für große Schäden und unzählige Feuerwehreinsätze - auch in der Steiermark gab es kräftige Gewitter.

Im Ortsteil Baierdorf in der Gemeinde Schöder (Bezirk Murau) gingen neben Regen auch schwere Hagel-Schauer nieder - wie Fotos der Freiwilligen Feuerwehr zeigen. Die sommerliche Landschaft war plötzlich ganz in Weiß gehüllt. Die Bewohner mussten mit Schneeschaufeln ausrücken.

Ein Garten in der Steiermark ist nach einem Hagelsturm mit weißem Hagel bedeckt.
Hagel in der Steiermark © FF Schober

Murenabgänge und Überflutungen

Die Unwetter hatten sich bereits angekündigt. Für  die Bezirke Liezen, Murtal, Leoben und Murau wurde die höchste Unwetterwarnstufe ausgegeben.  Am Nachmittag braute sich dann im Oberen Murtal eine gefährliche Gewitterzelle zusammen.

Die Einsatzkräfte rückten auch zur L704 Sölkpassstraße, wo sie nach einem Murenabgang Geröll beseitigen mussten. Auch Wasser drang nach Stark-Regen in mehrere Keller im Gemeindegebiet ein. Die Feuerwehr musste in mehreren Gebäuden das Wasser wieder abpumpen.

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Ein Garten und Haus mit Hagel bedeckt, Bäume, Pool und Feuerwehr im Hintergrund, Steiermark.
Hagel in der Steiermark © FF Schober

Insgesamt  19 Feuerwehrleute waren vier Stunden im Einsatz. Sie rückten mit dem HLF4-5000, dem LKW-A und dem MTF aus. Unterstützung kam außerdem von einem Gemeindetraktor.

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