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Heißeste Orte

Heuer bereits bis zu 37 Hitzetage

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Zwei Kinder kühlen sich auf einem Spielplatz in Wien unter einer Bewässerungsanlage ab.
© APA/ROLAND SCHLAGER
St. Andrä in Kärnten war der heißeste Ort des Jahres, wie Daten von Geosphere Österreich zeigen.
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Österreich ist seit Mittwoch mitten in der nächsten Hitzewelle dieses Sommers. Schon am Donnerstag kletterte das Thermometer auf 36 Grad. Die Hotspots liegen wieder im Osten des Landes, wo es sogar bis zu 41 Grad heiß werden kann.

Im Westen und Süden ist es bereits die dritte Hitzewelle des Jahres. Die erste begann laut GeoSphere Austria am 24. Mai und dauerte bis zu neun Tage. Die zweite startete Mitte Juni und  hielt in Teilen des Landes bis zu 25 Tage lang an - das Ende einer Hitzewelle ist erst erreicht, wenn es unter 25 Grad fällt.

Hitzewarnkarte für Österreich am Freitag, mit abgestuften Gelb- und Orangetönen für Warnstufen.
Hitzekarte für Freitag zeigt, wo es heiß wird. © GeoSphere

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St. Andrä in Kärnten mit 37 Hitzetagen

Laut einer interaktiven Karte von GeoSphere Austria gab es in Österreich Bezirke mit bis zu 37 Hitzetagen - hier ist St. Andrä in Kärnten der Spitzenreiter. Gefolgt von Wolfsberg und Dellach mit je 35 Hitzetagen. Auch in Vorarlberg ist etwa der Bezirk Nenzing mit 34 Hitzetagen unter den Top fünf.

Graz
Graz hat die meisten Hitzetage der Bundesländer-Hauptstädte. © Getty Images

Bei den heimischen Hauptstädten schwitzt man in Graz am öftesten:

  1. Graz mit 32 Hitzetagen
  2. Wien mit 31 Hitzetagen
  3. St. Pölten mit 31 Hitzetagen
  4. Klagenfurt mit 30 Hitzetagen
  5. Eisenstadt mit 30 Hiteztagen
  6. Bregenz mit 29 Hitzetagen
  7. Linz mit 28 Hitzetagen
  8. Innsbruck mit 28 Hitzetagen
  9. Salzburg mit 27 Hiteztagen

Kein Ort mehr ohne 30 Grad-Tag

Gab es früher noch 300 Gemeinden, die nie die 30-Grad-Marke überschritten, stieg das Thermometer in jeder der 2114 Gemeinden in Österreich zumindest ein Mal über 30 Grad. Mit Stand 29. Juli befanden sich 2111 der 2114 Gemeinden über ihrem langjährigen Durchschnittswert zu diesem Zeitpunkt im Jahr.

Die letzte Gemeinde, in der die Marke geknackt wurde, war St. Sigmund im Sellrain in Tirol. Am 7. Juli 2015 wurden dort über 30 Grad erreicht.

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