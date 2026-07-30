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Zeuge griff ein

Messer-Mann belästigte Frauen in Park

Ein schwarzes Messer liegt neben einem Lineal, davor ein Park am Hamerlingplatz mit Bäumen.
© Googlemaps/LPD Wien
Der Österreicher konnte in der Nähe mit der Tatwaffe gefasst werden.
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Ein Einsatz der Polizei im Bereich des Hamerlingplatzes in der Josefstadt hat am Donnerstag mit einer Festnahme und einem verletzten Beamten geendet. Ein 26-Jähriger soll zuvor zwei Frauen, die dort gerade unterwegs waren, belästigt haben. Er soll ihnen unanständige Wörter zugerufen haben.

Als ein Zeuge vorbeikam und einschritt, um die Frauen zu schützen, soll der Verdächtige den Mann mit einem Messer bedroht haben. Die alarmierten Polizisten konnten den Tatverdächtigen dank einer genauen Personenbeschreibung wenig später in der Nähe ausfindig machen.

Verdächtiger flüchtet plötzlich

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann einen beeinträchtigten Eindruck machte. Im Zuge der Personsdurchsuchung wurde ein Messer sichergestellt. Zunächst verhielt sich der Österreicher kooperativ und folgte den Anweisungen der Einsatzkräfte. Während der Amtshandlung versuchte er jedoch plötzlich zu Fuß zu flüchten.

Nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizisten, den Mann erneut anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Ihm wird unter anderem versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

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Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter verletzt. Aufgrund seiner Verletzungen konnte er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Vorwürfen – darunter die mutmaßliche Belästigung, die Bedrohung des Zeugen mit einem Messer sowie die Ereignisse rund um die Festnahme – werden von den zuständigen Behörden geführt.

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