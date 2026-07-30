Rauchsäule über Wien - Dach brennt

In Meidling bekämpft die Feuerwehr aktuell einen Dachstuhlbrand in einer Wohnhausanlage in Meidling,

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Wien. Gegen Mittag wurde ein sich ausbreitender Dachbrand in einem Mehrfamilienhaus im 12. Bezirk gemeldet. Über halb Wien war eine Rauchsäule zu sehen, Informationen über Verletzte gibt es derzeit laut Polizei keine. Der Einsatz selbst mit Drehleitern und mehr als einem Dutzend Feuerwehrfahrzeugen - man hatte Alarmstufe 3 ausgerufen - wurde schnell zum Thema, nicht nur in Meidling. Das Gebiet rund um die Einsatzstelle wurde großräumig abgesperrt.

Feuerwehr löscht müber Drehleitern den Dachstuhlbrand in Meidling, Rauch steigt auf. © Fuhrich

Der Einsatz hatte gegen 11.30 Uhr begonnen. Auch die Wiener Berufsrettung war ausgerückt. Ein 36-Jähriger wurde mit Kreislaufproblemen behandelt, so Sprecher Andreas Huber. Weitere Hausbewohner wurden von der Sondereinsatzgruppe betreut und konnten in den gekühlten Fahrzeugen das Ende der zunächst noch laufenden Löscharbeiten abwarten.

Weitere Bilder vom Dachstuhlbrand Meidling. © Viyana Manset Haber