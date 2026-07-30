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Großeinsatz

Rauchsäule über Wien - Dach brennt

Dichter Rauch steigt über mehreren Häusern mit roten Dächern in Meidling nach einem Dachstuhlbrand auf.
© Christ Lerchner
In Meidling bekämpft die Feuerwehr aktuell einen Dachstuhlbrand in einer Wohnhausanlage in Meidling,
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Wien. Gegen Mittag  wurde ein sich ausbreitender Dachbrand in einem Mehrfamilienhaus im 12. Bezirk gemeldet. Über halb Wien war eine  Rauchsäule zu sehen, Informationen über Verletzte gibt es derzeit laut Polizei keine. Der Einsatz selbst mit Drehleitern und mehr als einem Dutzend Feuerwehrfahrzeugen - man hatte Alarmstufe 3 ausgerufen - wurde schnell zum Thema, nicht nur in Meidling. Das Gebiet rund um die Einsatzstelle wurde großräumig abgesperrt.

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Feuerwehr löscht mit Wasserstrahl einen Dachstuhlbrand in Meidling, Rauch steigt auf.
Feuerwehr löscht müber Drehleitern den Dachstuhlbrand in Meidling, Rauch steigt auf. © Fuhrich

Der Einsatz hatte gegen 11.30 Uhr begonnen. Auch die Wiener Berufsrettung war ausgerückt. Ein 36-Jähriger wurde mit Kreislaufproblemen behandelt, so Sprecher Andreas Huber. Weitere Hausbewohner wurden von der Sondereinsatzgruppe betreut und konnten in den gekühlten Fahrzeugen das Ende der zunächst noch laufenden Löscharbeiten abwarten.

Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand auf einem mehrstöckigen Wohnhaus in Meidling, starker Rauch steigt auf.
Weitere Bilder vom Dachstuhlbrand Meidling. © Viyana Manset Haber
Rauch steigt von einem Gebäude in Meidling über der Stadt und vor Hügeln auf.
Rauchsäule war weithin sichtbar. © Viyana Manset Haber

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