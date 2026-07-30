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Erstligisten-Spiel

Fußball-Testspiel völlig ausgeartet: 7 Festnahmen

Ein Fußball auf einem grünen Rasen.
© GEPA
Die Tatverdächtigen, Anhänger des algerischen Vereins, versuchten mit einem Auto zu flüchten.
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Stmk. Ein internationales Fußball-Testspiel in Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Mittwochabend von heftigen Ausschreitungen überschattet worden. Während der Partie zwischen dem algerischen Erstligisten MC d'Alger und dem saudi-arabischen Klub Al Hilal kam es auf der Tribüne zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Dabei wurden drei Zuschauer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verletzt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend mit einem Auto in Richtung Ungarn.

Fahndung führt zu Festnahmen

Die Polizei reagierte sofort und leitete eine Fahndung ein. Wenig später stoppten Beamte auf der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug mit sieben Insassen. Die Männer im Alter von 19 bis 34 Jahren wurden festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um Anhänger des algerischen Vereins. Zudem stellten die Ermittler bei einem Verdächtigen Suchtmittel sicher. Als möglicher Auslöser der Eskalation gilt ein Streit im Zusammenhang mit gezündeter Pyrotechnik.

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Ermittlungen laufen weiter

Die sieben Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Haft. Die Hintergründe der gewaltsamen Eskalation sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

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