Mädchen (8) stürzte aus dritten Stock: schwer verletzt

Das Kind fiel aus noch ungeklärter Ursache aus dem Fenster mehrere Meter in die Tiefe.

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Wien. Schwerer Unfall am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf: Ein achtjähriges Mädchen ist aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Demmergasse gestürzt. Das Kind fiel aus dem dritten Stock und erlitt dabei schwere Verletzungen. Kurz vor 17 Uhr wurde die Wiener Berufsrettung zum Einsatz alarmiert.

Rettung bringt Kind in Klinik

Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde die Achtjährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand wurden bislang keine näheren Informationen bekannt. Die Einsatzkräfte kümmerten sich unmittelbar nach dem Notruf um das schwer verletzte Kind.

Ursache noch unklar

Wie es zu dem Fenstersturz kommen konnte, ist derzeit noch offen. Zu den genauen Umständen des Unfalls liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Die Hintergründe des Vorfalls werden nun abgeklärt.