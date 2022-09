Cara Delevingne hat das Drama um ihren Torkel-Auftritt bei einer Präsentation iher Mode in Paris vergessen lassen.

Das britische Model (30) kam zu der Veranstaltung auf dem roten Teppich, um ihre Cara Loves Karl Frühjahr/Sommer 2023-Kollektion mit dem Luxusmodehaus Karl Lagerfeld zu feiern, das zuvor von dem verstorbenen Designer geleitet wurde.

In letzter Zeit war Delevigne eher durch Torkel-Auftritte in die Schlagzeilen geraten. Ein Video zeigte eine völlig desillusionierte Delevigne. Doch in Paris meldete sich das Supermodel nun furios zurück. Zum Launch trug Cara ihre terrakottafarbenen Haare in einer leichten, strandähnlichen Welle, während sie ihre Lippen- und Nagelfarbe mit dem satten Rot des Karl Lagerfeld-Kollektionsbrandings kombinierte.

Dazu trug sie ein anthrazitfarbenes Smoking-Kleid mit Kreuzausschnitt und Karl-Branding am Taillengürtel.

Immer wieder machen Gerüchte um Partyexzesse, Drogenkonsum und psychische Probleme die Runde. Ob das Supermodel jetzt auf der richtigen Bahn unterwegs ist, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.