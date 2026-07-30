Fast-Kollision
Linienbus musste vollbremsen: 11 Kinder verletzt
Ein Busfahrer (65) hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Leonding im Bezirk Linz-Land mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, der von einem 27-Jährigen gelenkt wurde, verhindert. Trotz des raschen Ausweichmanövers kam es zu mehreren Verletzten. Insgesamt wurden elf Kinder im Pflichtschulalter sowie eine Betreuungsperson leicht verletzt.
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Sechs Verletzte ins Krankenhaus
Der Beinahe-Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Nußböckstraße/Hochstraße. Durch die abrupte Bremsung wurden zahlreiche Fahrgäste im Bus durchgeschüttelt.
Insgesamt erlitten zwölf Fahrgäste leichte Verletzungen. Sechs von ihnen mussten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Kleintransporter kam es dank der schnellen Reaktion des Lenkers jedoch nicht.
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