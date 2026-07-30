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Fast-Kollision

Linienbus musste vollbremsen: 11 Kinder verletzt

Ein Radfahrer fährt hinter einem roten Wiener Linien Bus auf einer sonnigen Stadtstraße.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Der Buslenker verhinderte mit der schnellen Reaktion einen schlimmeren Unfall.
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Ein Busfahrer (65) hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Leonding im Bezirk Linz-Land mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, der von einem 27-Jährigen gelenkt wurde, verhindert. Trotz des raschen Ausweichmanövers kam es zu mehreren Verletzten. Insgesamt wurden elf Kinder im Pflichtschulalter sowie eine Betreuungsperson leicht verletzt.

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Sechs Verletzte ins Krankenhaus

Der Beinahe-Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Nußböckstraße/Hochstraße. Durch die abrupte Bremsung wurden zahlreiche Fahrgäste im Bus durchgeschüttelt.

Insgesamt erlitten zwölf Fahrgäste leichte Verletzungen. Sechs von ihnen mussten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Kleintransporter kam es dank der schnellen Reaktion des Lenkers jedoch nicht.

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