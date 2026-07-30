Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Völlig zerstört

Haus abgebrannt: 2 Feuerwehrleute erlitten Kreislaufkollaps

Rauch steigt aus einem brennenden Haus; Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte sind vor Ort.
© Freiwillige Feuerwehr Frankenfel
Die Flammen vernichteten das gesamte Gebäude. Zwei Einsatzkräfte mussten ins Spital.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Großbrand hat am Mittwochabend in Frankenfels im Bezirk St. Pölten ein Wohnhaus komplett zerstört. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Nachbarn hatten zuvor noch versucht, das Feuer mit Feuerlöschern einzudämmen, konnten die Flammen jedoch nicht stoppen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Haus.

Großeinsatz mit sieben Feuerwehren

Insgesamt standen 7 Feuerwehren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Trotz des raschen Eingreifens konnte das Wohnhaus nicht mehr gerettet werden und wurde vollständig zerstört. Immerhin gelang es den Einsatzkräften, ein angrenzendes Wohnhaus sowie einen nahegelegenen Wald vor den Flammen zu schützen. Während der Löscharbeiten musste auch der Zugverkehr auf der Mariazellerbahn vorübergehend eingestellt werden. Zwei Feuerwehrmitglieder erlitten einen Kreislaufkollaps und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein Haus in Frankenfels steht in Flammen, Rauch steigt vor bewaldetem Hügel auf.
Das Gebäude brannte lichterloh. © Freiwillige Feuerwehr Frankenfel

Auch interessant

Teenie (16) stürzt mit Traktor in Ache und stirbt

Unwetter-Wahnsinn löst Katastrophenalarm aus

Alter Römerfund in Österreich

Ursache noch unklar

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch offen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Abschluss der Untersuchungen soll geklärt werden, wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bratislava & Prag reicher als Wien

Slowenien: Infizierte müssen künftig Corona-App nutzen

Unwetter-Wahnsinn löst Katastrophenalarm aus

Liu Jias Tochter hofft auf Pleite der Mama

Schaffner bedroht und attackiert: Jugendbande ausgehoben

Teenie (16) stürzt mit Traktor in Ache und stirbt

Raubopfer von Trio misshandelt

Haus abgebrannt: 2 Feuerwehrleute erlitten Kreislaufkollaps

EU beschließt Regeln für Bankenpleiten

Alter Römerfund in Österreich