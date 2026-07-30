Haus abgebrannt: 2 Feuerwehrleute erlitten Kreislaufkollaps

Die Flammen vernichteten das gesamte Gebäude. Zwei Einsatzkräfte mussten ins Spital.

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Ein Großbrand hat am Mittwochabend in Frankenfels im Bezirk St. Pölten ein Wohnhaus komplett zerstört. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Nachbarn hatten zuvor noch versucht, das Feuer mit Feuerlöschern einzudämmen, konnten die Flammen jedoch nicht stoppen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Haus.

Großeinsatz mit sieben Feuerwehren

Insgesamt standen 7 Feuerwehren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Trotz des raschen Eingreifens konnte das Wohnhaus nicht mehr gerettet werden und wurde vollständig zerstört. Immerhin gelang es den Einsatzkräften, ein angrenzendes Wohnhaus sowie einen nahegelegenen Wald vor den Flammen zu schützen. Während der Löscharbeiten musste auch der Zugverkehr auf der Mariazellerbahn vorübergehend eingestellt werden. Zwei Feuerwehrmitglieder erlitten einen Kreislaufkollaps und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Gebäude brannte lichterloh. © Freiwillige Feuerwehr Frankenfel

Ursache noch unklar

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch offen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Abschluss der Untersuchungen soll geklärt werden, wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte.